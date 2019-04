Filmové premiéry: komiksoví Avengers porcují ve vesmíru padoucha Ostrým nožem

PRAHA Čtvrtý dubnový týden míří do kin šest filmů. Velkolepý závěr komiksové ságy doplní poutavé sci-fi o životě, drama o zasněném umělci, přátelství dívky s kočkovitou šelmou, humor v nesrandovní době a spravedlnost pro otce, kterému zabili syna.

Avengers: Endgame

USA, režie: Anthony Russo a Joe Russo

Šílený titán Thanos v předchozích Avengers lusknutím prstu vyhladil polovinu všeho života ve vesmíru. Mají teď oslabení superhrdinové ještě vůbec nějakou naději na vítězství. Zbití, unavení a zkroušení ztrátou svých spolubojovníku musí Avengers vybojovat jednu poslední bitvu. V sázce je všechno a smrt je pravděpodobně nevyhnutelná. Jak tohle jen skončí? Avengers: Endgame je vyvrcholením celých deseti let filmového univerza Marvelu, které čítá 21 filmů. Všechny směřovaly sem, do tohoto bodu. Událost, kterou si nechcete nechat ujít.

High Life

Německo/Francie/Velká Británie/Polsko,USA, režie: Claire Denisová

Monte (Robert Pattinson) žije se svou dcerou Willow na vesmírné lodi. Nejsou ale obyčejná rodinka - Monte je totiž vězněm odsouzeným na smrt a Williow plodem vědeckého výzkumu jedné ambiciózní lékařky. Cílem výzkumu je zkoumat a podporovat lidskou sexualitu v extrémních podmínkách. Loď se navíc blíží ke svému cíli - černé díře, která pohltí všechno a všechny.

Nikdy neodvracej zrak

Německo/Itálie, režie: Florian Henckel von Donnersmarck

Kurt (Tom Schilling) umění zasvětil celý svůj život. Po druhé světové válce začíná studovat na výtvarné akademii v Drážďanech. Zde se zamiluje do pohledné Ellie (Paula Beerová), ale jejich lásce enní přáno ze strany dívčina otce. Všichni jsou už ale dávno propleteni hrůznými událostmi skončené války. Právě i v prožitiých hrůzách nalézá Kurt inspiraci pro svá díla.

Mia a bílý lev

Francie/Německo/Jižní Afrika, režie: Gilles de Maistre

Když se jedenáctiletá dívka přestěhuje do Afriky, dostane za mazlíčka zvíře, které ji mohou všichni závidět. Dostane totiž mládě vzácného bílého lva a během let se z dvojice stanou nerozluční parťáci. Problém je, že farmě dívčina otce se nevede příliš dobře. Jedinou možností na spolehlivý výdělek je obětovat lva jako trofej pro bohaté lovce. To dívka nemůže dopustit a rozhodne se i se zvířetem uprchnout...

Ostrým nožem

Slovenská republika, režie: Teodor Kuhn

Rvačka mezi neonacisty skončí tragédií, když na zemi dodýchává těžce pobodaný chlapec. Holohlaví vraz unikají v pochybném soudním procesu veškeré spravedlnosti. Policie si nad vším myje ruce. Má zlomená rodina chlapce vůbec nějakou šanci na spravedlnost? Otec se rozhodne, že nebude sedět v koutě. Jeho boj bude ale možná zcela marný.

Humorista

Rusko/Lotyšsko/Česká republika, režie: Michajl Idov

Boris Arkadij je komik. Sovětský režim ho toleruje a navíc i podporuje. Arkadij si tak může žertovat téměř o všem, což je výsada nemnoha. Uvnitř se cítí být rozpolcený. Je vlastně režimním konformistou, nebo je nenapravitelným buřičem? Tragikomedie Humorista divákovi nabídne pořádně hořkou kávu.