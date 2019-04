Filmové premiéry: komiksový Hellboy si dojede pro polibek žlutým trabantem

PRAHA Druhý dubnový týden míří do českých kin petice snímků. Novou verzi červeného bijce s kamennou pěstí doplní děsivý horor od Stephena Kinga plný domácích mazlíčků, zakázané ovoce touhy, japonsky barvité vyprávění o malé dívce a Dan Přibáň, který letos uzavírá svou jedenáctiletou cestu kolem světa ve trabantu.

Řbitov zvířátek

USA, režie Kevin Kölsch a Denis Widmyer



Chicagský doktor Louis Creed (Jason Clarke) se s celou svou rodinou musí kvůli práci přestěhovat do ospalého městečka Ludlow v americkém státě Maine. Nedaleko od domov najdou ale tajemné pohřebiště, rituální místo, které dokáže vracet mrtvé k životu. Nic ale není tak, jak se zprvu zdálo. Nová verze klasického hororového příběhu od Stephena Kinga překvapí i znalce románu. Stačí k tomu říct, že mezi živé vrací jiné, než které vrátil zpět ve svém románu sám autor.

Hellboy

USA, režie Neil Marshall

Středověká čarodějka Nimue, zvaná také Krvavá královna (Mila Jovovichová), se vynoří z propasti času a plánuje povolat pekelné legie ke zničení světa. Postavit se jí může jedině také výtvor samotného pekla - Hellboy. Tomu však (ačkoliv to na rovinu nikdy nepřizná) leží osud lidstva na srdci. Hellboyovi nově propůjčil svou podobu herec David Habrour, kterého seriáloví fanoušci můžou znát hlavně jako Jima Hoppera z oblíbených Stranger Things. Mihl se ale například i v bondovce Quantum of Solace nebo akčním Equalizerovi s Dezelem Washingtonem v hlavní roli.

After: Polibek

USA, režie Jenny Gagová

Tessa (Josephine Langfordová) je pilná a příkladná studentka. Nezkažené děvče zálibu nalezlo v učebnicích a ne v drincích na baru. Pak se ale jako blesk z modrého nebe zjeví Harding Scott (Hero Fiennes-Tiffin). Tajemný frajer, který sice není ve společnosti příliš oblíbený, ale Tessu to k němu táhne jako magnet. Právě Harding přivede milou dívku na zcestí - vztah s ním je jako horská dráha plná emocí. I když dívka ví, že vztah s ním bude nejspíše její záhubou, tak stejně nedokáže přestat.

Mirai, dívka z budoucnosti

Japonsko, režie Mamoru Hosoda

Oceňovaný režisér Hosoda (Kluk ve světě příšer, O dívce, která proskočila časem) svůj nový film představil poprvé na filmovém festivalu v Cannes - jako první japonský animovaný film vůbec. Chlapec Kun má čerstvě malou sestřičku. Jenže to vypadá tak, že Mirai není úplně běžná dívka. Je totiž z budoucnosti! Film vypráví o křehkostech a kráse rodinných vztahů.

Trabantem tam a zase zpátky

ČR, režie Dan Přibáň

Cestovatel Dan Přibáň strávil na cestách jedenáct let. Filmaři tentokrát zachycují divokou jízdu z jižní Indie přes Nepál, Himaláje, Pákistán, Čínu, Kyrgyzstán až do Uzbekistánu a odtud přes Rusko, Ukrajinu a Slovensko do Česka. Osmičlenný tým definitivně dokázal, že k projetí světa není potřeba drahých terénních vozů, ale stačí dva trabanty, polský Fiat alias maluch a stará česká motorka Jawa 250.