Filmové premiéry: Marie Poledňáková vyzvala Putina na paintballový zápas

PRAHA Druhý listopadový týden míří do českých kin sedm snímků. Filmové pokračování úspěšné trilogie Milénium doplní duchařská detektivka od Marie Poledňákové, animovaný zloděj Vánoc, zmatky dospívající dívky, balkánský teambuilding v přírodě, dokument o Putinově vzestupu a portrét jednoho z nejvýznamnějších českých surrealistů.

Ten, kdo tě miloval

Kapitán Kalina (Pavel Řezníček) je úspěšný policista a milující otec od rodiny. Po osudné dopravní nehodě je ale uzavřen v metafyzické podobě ducha. Nemůžu s ničím manipulovat, jen cynicky komentovat události kolem sebe. Nedá se nic dělat, jeho nevyřešený případ si musí na svá bedra naložit skupinka amatérských detektivů - jeho vlastní rodina vedená stále truchlící manželkou Vandou (Soňa Norisová)! Nastává nečekaná eskapáda událostí a nahodilých peripetií, komplikujících snahu přímočaře se dobrat k pravdě. Klíčový kompromitující materiál opouští Kalinův sejf prostřednictvím všetečné tchýně, aby byl se dostal do rukou nic netušícího doktora Holoubka a zamotal tak policistům hlavy. Podaří se „detektivům“ znovu materiál získat? Dojde Kalinův duch na Vánoce klidu? Snímek vznikl na motivy příběhu Marie Poledňákové.

Dívka v pavoučí síti



Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonistka slavné knižní série Milénium Stiega Larssona, se vrátí na plátno jako Dívka v pavoučí síti v první adaptaci nedávno vydaného úspěšného bestselleru Davida Lagercrantze. Držitelka Zlatého Glóbu Claire Foyová, hvězda seriálu The Crown, hraje svéráznou ochránkyni práv v režii Fede Alvareze, známého průlomovým thrillerem Smrt ve tmě z roku 2016.

Grinch

Zelený Grinch všechno na světě nesnáší. Úplně nejvíc ale nemůže vystát Vánoce. Žije ve své samotě na vrcholku hory, ale z nedaleké vesnice Kdosice k němu začínají doléhat první koledy. To ale Grinch přece nemůže nechat jen tak! Rozhodne se obyvatelům Kdosic Vánoce zkazit tím, že jim ukradne všechny dárky. To ale ještě netuší, že se potká s malou dívkou Cindy, která změní jeho život od základů.

Otevřená

Dvě nerozlučné kamarádky spolu tráví veškerý svůj volný čas. Jedna ale k té druhé pocítí něco více a rozhodne se jí to říct. To neměla dělat. Jejich přátelství nabere rychlé obrátky a změní se ve zlý sen. Elegantně nasnímaný černobílý psychologický horor se odehrává někdy koncem devadesátých let a na pozadí příběhu ukazuje nejistoty jedné ztracené generace

Balkánský masakr paintballovou pistolí

Chorvatská firma se pod novým majitelem rozhodne pro všechny své zaměstnance uspořádat teambuildingovou akci. Co je lepšího, než po sobě střílet barevné kuličky uprostřed hlubokého lesa. Na rozjuchané zaměstnance ale mezi stromy čeká podivná lesní rodinka, která jim udělá ze života peklo.

Svědkové Putinovi

Píše se rok 1999. Dosavadní ruský prezident Boris Jelcin Půl roku před vypršením svého funkčního období zcela nečekaně abdikuje a řízením státu pověřuje premiéra Vladimíra Putina. Tímto osudovým okamžikem začíná nový dokument renomovaného režiséra Vitalije Manského (V paprscích slunce), který se jako dvorní prezidentský kameraman dostal do nitra kremelské politiky a přináší tak nečekané svědectví o začátku putinovské éry. A o tom, kdo všechno jsou vlastně ti Svědkové Putinovi.

Vratislav Effenberger aneb lov na černého žraloka

Režisér David Jařab věnoval svůj nový snímek Vratislavu Effenbergerovi (1923-1986). Ten je nejvýznamnější postavou českého poválečného surrealismu, básník a teoretik, jehož tvorba odráží svébytný přístup k realitě totalitního Československa, ale i nesmlouvavé postoje k celé euro-atlantické civilizaci. Po odchodu Toyen a Jindřicha Heislera do exilu a především po smrti nejvýznamnější osobnosti první fáze surrealismu Karla Teigeho, stává se vůdčí osobou, organizátorem, ale i reformátorem surrealistického hnutí u nás.