Filmové premiéry: Najbrtovi čerti si do pekla odnesou ozbrojené vdovy

PRAHA/PEKLO Poslední listopadový týden míří do českých kin čtveřice snímků. Novou pohádku o českých čertech doplní pomsta na vlastní pěst, filmový životopis Romy Schneiderové a novinku legendy filmu, režiséra Jean-Luca Godarda.

Čertí brko

Peklo funguje. Tedy alespoň do doby, než kouzelné čertí pero, které zapisuje všechny hříchy, přestane fungovat. Městečko Pytlov se zmítá v chaosu, protože lidem najednou všechno projde! To přece Lucifer (Ondřej Vetchý) nemůže nechat jen tak. Pošle proto do světa čerta Bonifáce (Jan Cina), aby doručil nové brko. Jenže Bonifác se po cestě tak trochu zamiluje do Markétky (Judit Bárdos) a příběh nabere nečekaný spád.



Vdovy

Jedna nepovedená vloupačka. Čtyři mrtví zločinci, které dostihly kulky z policejních zbraní. Čtyři vdovy, které se rozhodnou smrt svých manželů pomstít a splatit dluhy, které jejich zesnulé polovičky zanechaly. Když ženy vezmou spravedlnost do vlastních rukou, Chicago se utopí v krvi.



3 dny v Quiberonu

Romy Schneiderová, herecká legenda, se stala zlomenou ženou. Snažila se být dobrou matkou, ale zároveň bojovala s démony alkoholu a depresí. Snímek 3 dny v Quiberonu je příběhem posledního rozhovoru, který herečka poskytla. Je příběhem neuvěřitelné upřímnosti a intimním pohledem do života legendy.



Kniha obrazů

Poslední film Jean-Luca Godarda je odvážným surrealistickým experimentem. Je to mozaika roztříštěných obrazů. Je to mix všeho, co je divák schopný si představit. Je to obraz dnešní společnosti. Ale hlavně, je to Godard, který je i v požehnaném věku stále nenahraditelnou součástí světové kinematografie.