Filmové premiéry: neohrožený Rambo vyvádí psí kusy hluboko ve vesmíru

PRAHA Třetí zářijový týden a šest premiér v českých kinech. Lechtivou komedii z českých ložnic doplní poslední mise akčního veterána, Brad Pitt ve vesmírné raketě, dobrodružství malého psíka, nezničitelné pouto dvou sester a dokument o šikovných českých ručičkách.

Román pro pokročilé

ČR, režie: Zita Marinová

Donchuán Rudolf (Marek Vašut) si zadělal na velké problémy, když si dostatečně nepromyslel svou minulou avantýru. Manželka (Vanda Hybnerová) záletníka vyhnala a Rudolf tak tráví dny a noci v hotelu, který vlastní jeho bratr Arnošt (Miroslav Etzler). Hotel si žije vlastním životem. Rudolf se pokusí konečně navázat monogamní vztah s recepční (Bernika Kohoutová) a Arnoš vede válku s majitelkou sousedního hotelu (Jitka Čvančarová). Jak tohle jenom dopadne? Rudolfova manželka si navíc vyhnání svého muže rozmyslela a chce ho zpět...

Ad Astra

USA, režie: James Gray

Roy McBride (Brad Pitt) je takový ten typický americký astronaut. Jeho otec Clifford (Tommy Lee Jones) téměř před dvaceti lety velel misi, která měla za úkol objevit na hranici známého vesmíru nové životní formy, jenže jeho raketa zmizela beze stopy. NASA nyní získala důkazy o tom, že by Clifford McBride mohl být stále naživu a ještě k tomu nejspíš kuje nějaké pikle. Roy se tak vydává na výpravu, na které se také může docela dobře navždy ztratit...

Rambo: Poslední krev

USA, režie: Adrian Grunberg

John Rambo (Sylvester Stallone), toho času farmářem, je naštvaný. Má také proč - dceru jednoho z jeho kamarádů unesl nechvalně proslulý mexický drogový kartel. Rambo nelení, překročí hranici a rozhodne se vyříkat si to s kartelem pěkně z očí do hlavně pistole. Kartel požadoval výkupné, ale dostane olovo.

Psí kusy

USA, režie: Kevin Johnson

Lumpík je pejsem, který si žije svůj sladký život. O okolním světě toho ví pramálo, neboť panička ho udržuje v domácím luxusu. Jednoho dne ale o paničku přijde a musí se vydat ven. Jaká bláznivá dobrodružství tam na něj čekají? To se dozví děti v pohádce Psí kusy.

Naprostá láska

Argentina, režie: Pablo Trapero

Dvě sestry (Martina Gusmanová a Graciela Rojasová) se setkávají po dlouhé době. Rodinná tragédie je svede znovu dohormady a připoutá pevným poutem. Obě zjišťují, že toho mají společného mnohem víc, než se prve zdálo. Teď musí stát při sobě, když se na povrch dere nepříjemné rodinné tajemství...



Sarkofág pro královnu

ČR, režie: Miroslav Šting

Před léty si dánská královna Markéta II., která na trůnu své země sedí již od roku 1972, pozvala sochaře a profesora královské akademie Bjørna Nørgaarda. Dala mu za úkol navrhnout velkolepý sarkofág, do kterého bude po smrti uložena v katedrále ve městě Roskilde.Nørgaard hledal po světě, až dorazil do Pelechova u Železného Brodu. Zdeněk Lhotský, majitel studia tavené plastiky, slíbil, že sarkofág udělá. To i přes fakt, že ho rozhodně nečekala jednoduchá práce. Celovečerní dokument Miroslava Štingla mapuje pět let vzniku sochy, její převoz i instalaci na místě.