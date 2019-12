Filmové premiéry: O diváky bojuje příběh vzniku prvních erotických fotek i dobrodružství za Polárním kruhem

PRAHA Tento týden míří do českých kin čtyři filmy. Provokativní francouzské drama doplní mrazivá animovaná pohádka, slibný horor od studia Blumhouse a potěcha pro duši po senegalsku.

Curiosa

Francie, režie: Lou Jeunetová

Paříž, 1985. Marie je dívka, ze kterou se otáčí mnohé mužské pohledy. Dívka si vezme bohatého Henryho, aby splatila rodinné dluhy. Ve skrytu ale miluje okázalého a ohnivého dandyho Pierra. Podivný milostný trojúhelník se ještě více zkomplikuje, když si Pierre zpět z Alžíru přivede spanilou dívku Zohar. A jak do toho všeho zapadá vznik amatérské pornografie? Na to si diváci musí počkat do kin.