Filmové premiéry: pohádková princezna zažívá na Měsíci pořádně zlý časy

PRAHA Druhý říjnový týden míří do českých kin šest snímků. Akční retro thriller doplní riskantní výprava do vesmíru, dojemný příběh z Tokia a dívka mezi mlýnskými kameny. Na své si díky dvěma novým pohádkám přijdou i děti.

První člověk

Houstone, Apollo právě odstartovalo! První muž se sice zabývá také slavným prvním letem na Měsíc, ale jádro příběhu tvoří Armstrongova cesta vesmírnou přípravkou od NASA. Snímek je založen na knížce First Man: The Life of Neil A. Armstrong (První muž: Život Neila A. Armstronga) publicisty Jamese R. Hansena. Dobově je pak zasazen mezi roky 1961 až 1969.

Zlý časy v El Royale



Kdysi slavný hotel El Royale leží na hranici dvou amerických států. Mohli jste respektovat zákony jednoho a u toho porušovat zákony druhého. Právě díky jistému puncu vzrušujících ilegálních aktivit vyhledávaly hotel bohaté celebrity. Zlaté časy jsou ale nenávratně pryč a lidé ho přestali navštěvovat. Když se v něm tak najednou sejde pět hostů, začne to celé být velmi podezřelé. Hotel navíc začne odhalovat tajemství, která měla zůstat skrytá.

Zloději

Rodina postaršího gasarbeitra Osamua žije na samé prefektuře Tokia v malém domečku. Členy spojuje více, než jen krevní pouto. Všichni si totiž „vydělávají“ na živobytí krádežemi. Když se navíc Osamu rozhodne vzít pod svá křídla malou cizí holčičku, celá rodina je tím narušena v základech.



Nina

Mladičká dívka Nina nezažívá nejšťastnější období. Její rodiče se rozvádí a každý z nich chce dívku pro sebe. Rodiče jí navíc používají jako prostředníka pro svou vyhrocenou komunikaci. Situaci se dívka pokusí vyřešit útěkem z domova.

Vilík: Rychle a vesele

Malé autíčko Vilík chce být tím nejrychlejším vozem ve městě Gasket City. život mu ale zkomplikuje únos jeho milované přítelkyně, modelky Belly. Je Vilík ochoten se pro záchranu vzdát vlastní slávy?





Princezna a dráček

Malá princezna Barborka najde kouzelnou knihu, která ji přenese do říše fantazie. Dívka se skamarádit s roztomilým dráčkem a oba podniknou výpravu za kouzelným zrcadlem.