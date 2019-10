Filmové premiéry: proti společnosti vytáhnou Joker, Parazit i Narušitel systému

PRAHA První říjnový týden míří do kin šestice filmů. Tentokrát jde opravdu o silný kalibr - Jokera, vítěze filmového festivalu v Benátkách, doplní Parazit, vítěz z Cannes. Kromě toho se diváci mohou těšit i na hřejivě romantickou komedii a další trampoty oblíbené ovečky Shauna.

Joker

USA, režie: Todd Philips

Arthuru Fleckovi (Joaquin Phoenix) se nikdo nesměje! To je ale špatně, protože Arthur chtěl být vždycky uznávaným stand-up komikem. Jeho maniakální vtipy ale publikům v klubech spíše děsí. Arthur se začne pomalu propadat do svého vlastního šílenství. Mohla by vražda být vtipná? Snad ano, říká si Arthur, který přestává být sám sebou. Tak se zrodil Joker (anglicky šašek, ale také vtipálek), postrach s vražedným smyslem pro humor.

Parazit

Jižní Korea, Joon Ho-Bong

Byznysmen Parko má krásný dům a téměř pohádkové bohatství. Přesně to, co nemá jistá čtyřčlenná rodina. Ta si ale rozhodne přilepšit tím, že se do Parkovi domácnosti infiltruje. Když se ale tyhle dva světy střetnou, nezůstane kámen na kameni. Parazit byl oceněný Zlatou palmou a podle mnohých ohlasů se tak stal nejzábavnějším vítězem festivalu v Cannes od dob Pulp Fiction.

Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon

USA/Velká Británie/Francie, režie: Richard Goleszowski, Will Becher a Richard Phelan

Do ospalého britského městečka Mossingham zavítali návštěvníci z vesmíru. Ovečka Shaun je nad věcí do chvíle, kdy jeden z mimozemšťanů havaruje přímo na farmě. Protože je ale Shaun dobrák, určí si za cíl dostat malého ufónka zpět k jeho druhům. Pokud se mu to nepodaří, hrozí zemi záhuba - děsivý Farmageddon!

Dokážeš udržet tajemství?

USA, režie: Elise Duranová

Emma (Alexandra Daddariová) je mladá žena plná tajemství. V záchvatu paniky je ale všechna v jedné slabé chvíli vyzradí neznámému muži na vedlejším sedadle v letadle. No co, stejně se už nikdy neuvidíme, řekne si Emma. Jenže ejhle, z neznámého se vyklube Jack Harper (Tyler Hoechlin), Emmin nový šéf v práci. Proboha, vždyť mu vyprávěla i o svém bodu G! Tato romantická komedie je důkazem toho, že i z trapasu může vzniknout velká láska.

Narušitel systému

Německo, režie: Nora Fingscheidt

Benni (Helena Zengelová) je roztomilé děvčátko jako ze žurnálu. Jde jen o první zdání, protože Benni je opravdu nezvladatelné dítě. Rady si s ní nevědí ani sociální pracovnice. Film získal Stříbrného medvěda/ Cenu Alfreda Bauera pro film, který otevřel filmové tvorbě nové perspektivy.

The Sound is Innocent

Česko, režie: Johana Ožvold

Hudební dokument The Sound Is Innocent vás nechá nahlédnout do snového světa nahrávacích studií a pozve vás na cestu do historie ale i přítomnosti elektronického zvuku. V pěti kapitolách nás film provede tajuplným bludištěm, kde potkáme tvůrce, kteří nám představí klíčové momenty vývoje elektronického zvuku – ty jsou stejně nepředvídatelné jako průkopnická hudba, kterou snímek hravým způsobem dokumentuje.