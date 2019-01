Filmové premiéry: Samuel L. Jackson zažívá zjevení na palubě jaderné ponorky

PRAHA Třetí lednový týden míří do českých kin šest snímků. Vyvrcholení superhrdinské teorie režiséra M. Night Shyamalana doplní katastrofa pod vodou, pokračování hororové komedie, hokej s ledním medvědem, náboženský zázrak ve Francii a boj se švédským supermarketem.

Skleněný

USA, režie M. Night Shyamalan

Elijah Price (Samuel L. Jackson) trpí vzácnou chorobou a jeho kosti jsou kvůli ní křehké jako sklo. Proto se mu také přezdívá pan Skleněný. Právě on před dlouhými lety objevil „superhrdinu“ Davida Dunna (Bruce Willis), který díky strašlivému vlakovému neštěstí přijde na to, že je obdařen nadpřirozenými schopnostmi (snímek Vyvolený, 2000). Do téhle partičky se přidal ještě Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), zdánlivě milý mladík, který má ale velký problém. Kevin má totiž rozpolcenou osobnost a to hned čtyřiadvacetkrát (Snímek Rozpolcený 2016). Celá filmová trilogie nyní vyvrcholí ve snímku pojmenovaném po třetím z nich. Skleněný se jen tak jednoduše nerozsype.

Kursk

USA, režie Thomas Vinterberg

V roce 2000 se po výbuchu začíná potápět ruská ponorka Kursk. Režisér Thomas Vinterberg (Hon, Daleko od hlučícího davu) se snaží dramaticky zachytit zoufalý boj přeživších námořníků o holý život. Na souši si pak své soukromé drama prožívají jejich rodiny, které se zoufale snaží své nejdražší zachránit. Cílem bylo zmobilizovat posádky jiných lodí, které se v okolí nacházely. Případné narušení výsostných vod nebylo ruské vládě vůbec po chuti.

Husí kůže 2: Ukradený Halloween

USA, režie Ari Sandel

Monstra se vrací ve velkém stylu. Vražedná loutka Slappy a jeho kumpáni chtějí ovládnout celý svět. Postaví se jim tři mladé, ale odvážné děti. Ty totiž dobře ví, že pod postelí žádný bubák není.

Ledová sezóna: Medvědi jsou zpět

USA/Indie, režie Richard Finn a Tim Maltby

Norm není zase tak úplně obyčejný lední medvěd. Tentokrát se vydá na výlet do New Yorku, města, které nikdy nespí. V jeho domově zatím zlá těžařská korporace hrozí zničit vše, co má Norm rád. Medvěd musí o osud svého domova sehrát hokejový zápas.

Zjevení

Francie/Belgie/Jordánsko, režie Xavier Giannoli

Novinář Jacques dostane neobvyklý tip - v jedné malé vesničce se údajně zjevila sama Panna Marie. Viděla ji mladá žena Anna, která je nyní rozpolcena mezi vlastní vírou a suitou věřících nápadníku. Jacques ale postupně odhaluje, že nic není, jak se prve malovalo...

Amatéři

Švédsko, režie Gabriela Pichlerová

Třikrát hurá! Ve švédském zapadákově Laforsu se možná otevře nová pobočka gigantického německého obchodního řetězce Superbilly. Město chce řetězec nalákat videem, ve kterém zdůrazní klady kraje. To ale učiní nepříliš opatrně, neboť opomine rozdílné menšiny. Odezva na sebe nenechá dlouho čekat.