Filmové premiéry: sněžný muž po sobě v hororovém zábavním parku nezanechal stopy

PRAHA Poslední zářijový týden míří do kin pětice filmů. Drama s „budoucím Žizkou“ Benem Fosterem doplní příběh uvadající lásky z cyklistického prostředí, uměle vyvolané snění, chlupatý příběh na ledu a jízda, při které tuhne krev v žilách.

Beze stop

Jednoho dne se válečný veterán Will (Ben Foster) rozhodne vzít svou mladičkou dceru Tom (Thomasin Harcourt McKenzieová) a odejít do lesa Forest Park. Zde žijí několik let v naprostém ústraní a mezi lidi chodí jen když je to nezbytně nutné. Jsou ale odhaleni, z lesa vyhnáni a svěřeni do péče sociální služby. Jenže jejich nový život není dvojici příliš po chuti. Tento střet s realitou je přinutí vypořádat se s vnitřním konfliktem nutkání stát se součástí komunity a současně neodolatelné touhy po nezávislém životě. Will s Tom tak znovu utíkají do divočiny. Herec Ben Foster se stane Janem Žižkou v připravovaném velkofilmu Petra Jákla.

Domestik

Roman (Jiří Konvalinka) je úspěšný a velmi ambiciózní cyklista. Proto ho štve, když je mu přisouzena role domestika, závodníka, který musí často obětovat vlastní úspěch ve prospěch týmu. Snaží se trénovat, ale stále nedosahuje kýženého výsledku. Pořídí si tak na postel kyslíkový stan, čímž utrpí jeho osobní život. Jeho žena totiž zoufale chce dítě a když ho nemůže mít s Romanem, začne se jejich vztah rychle rozpadat.

Hell fest: Park hrůzy

Návštěva zábavního parku se pro partičku přátel změní v noční můru. Uprostřed adrenalinových atrakcí je totiž začne pronásledovat skutečný vrah. Je vůbec možné přežít v místě, kde si všichni o každém vašem výkřiku hrůzy myslí, že jde o součást show? Horor Hell Fest: Park hrůzy plný usekaných hlav připravili producenti populárního seriálu Živí mrtví.

Odborný dohled nad výkladem snů

Jak blízko k sobě může mít kolektivní sen a kolektivní vina? A jak daleko je od kolektivní viny ke kolektivnímu trestu? Zdánlivě nenápadný příběh s dialogy o kvantové mechanice – z úst, která jí nerozumí. Dětinský pokus s kouzelným čajem – pro přivolání snu, který má přinést odpuštění. Teprve se smrtí na jazyku přichází ten pravý nadhled a vtip.

Yeti: Ledové dobrodružství

Lidé se stále přou o to, jestli bytost známá jako Yeti existuje. Co když je to ale také naopak? Za polárním kruhem žije početná skupinka Yetiů, kteří o lidech poze slyšeli. Žádný z nich ale na lidskou existenci nevěří. Pak se ale tyto dva světy střetnou...