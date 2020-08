Filmové premiéry: tajný agent vyhraje kupu peněz a půjde ji rozfofrovat s mutanty

Poslední srpnový týden míří do kin premiérová nálož. Kromě prvního velkého pokoronavirového hitu jménem Tenet se diváci mohou těšit i na novou českou komedii, stylizovanou komiksovou podívanou animované dobrodružství se zvířátky nebo dokument o slavném katalánském umělci.

Tenet

USA/VB, režie: Christopher Nolan

Tajní agenti a záchrana světa. To není nic nového. Nebyl by to ale Christopher Nolan, aby Tenet nebyl něčím unikátní. V tomto boji totiž neplatí žádná pravidla časoprostoru. V hlavních rolích velkolepé podívané od jednoho z nejoceňovanějších režisérů současnosti se představí John David Washington (BlacKkKlansman, Ballers) a Rober Pattinson (Stmívání, chystaný Batman).