Filmové premiéry: Žena na válečné stezce běží s bouří v zádech

PRAHA Poslední lednový týden míří do českých kin čtyři snímky. Českou komedii o rodinném maratonu doplní horor z prostředí populárních únikových místností, drama o úkladné vraždě na lodi a příběh takzvané zenové teroristky v islandském hitu, který si podmanil publikum.

Ženy v běhu

ČR, režie Martin Horský

Věra (Zlata Adamovská) chce splnit poslední přání svého manžela a s rodinou zaběhnout maraton. To se lépe řekne, než udělá. Tím spíš, že její rodina není plná oslnivých sportovců. Její dcera Marcela (Tereza Kostková) má plné ruce práce se třemi zlobivými dětmi a přítelem Karlem, který ji už dvacet let nepožádal o ruku a okolí to začíná být poněkud divné. Prostřední dcera Bára (Veronika Kubařová) cítí, že ji tikají biologické hodiny, ale vhodný tatínek je v nedohlednu. Nejmladší Kateřina (Jenovéfa Boková) zase uvízla ve vztahu s ženatým mužem a naivně doufá ve společnou budoucnost. Tyto ženy čeká nejtěžší závod jejich života - budou běžet za svým štěstím.

Úniková hra

USA, režie Adam Robitel

Únikové místnosti (Escape Rooms) jsou po celém světě stále populárnější. Takhle hra se ale změní v boj o holý život. Šest odvážlivců je nalákáno na případnou výhru jednoho miliónu dolarů. Zábavná kratochvíle ale brzy dostane obrysy noční můry.



Ticho před bouří

USA, režie Steven Knight

Baker (Matthew McConaughey) je rybářem v Karibiku. Minulost nechal daleko za sebou a užívá si poklidného stárnutí. Božský klid naruší až jeho exmanželka Karen (Anne Hathwayová). Ta Bakera poprosí, zda by nemohl zabít jejího současného manžela. Nabízí mu milion dolarů. Baker samozřejmě odmítá, ale jejich minulost a strach o společného syna ho přimějí nabídku promyslet. Od myšlenky není k činu daleko...

Žena na válečné stezce

Island, režie Benedikt Erlingsson

Halla je zdánlivě nomální padesátnice, která žije v malebných kulisách Islandu. Má ale ješttě druhou identitu - záměrnými sabotážemi bojuje proti velkým průmyslovým gigantům. Halla totiž věří, že jedině tak může zachránit islandskou přírodu. Dokáže jedna „zenová teroristka“ s lukem a šípy zabránit ekologické katastrofě?