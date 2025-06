Letos se uskuteční už 59. ročník největší a nejprestižnější filmové akce v Česku, která patří mezi nejstarší svého druhu na světě. KVIFF drží status festivalu kategorie A, čímž se řadí po bok gigantů jako jsou Cannes, Berlín nebo Benátky. Každoročně do Varů přiváží na 200 filmů z celého světa, od očekávaných premiér po objevy nezávislé scény.

Letošní ročník se však zapíše do historie i tím, že se poprvé uskuteční bez své nejvýraznější osobnosti. Jiří Bartoška, dlouholetý prezident festivalu a jeho ikonická tvář, zemřel letos v květnu ve věku 78 let. Jeho funkce zůstane neobsazená, prezidentem festivalu zůstává in memoriam. Vedení převzal výkonný ředitel Kryštof Mucha.

Oficiální plakát k 59. ročníku MFF Karlovy Vary.

Program festivalu

Nesoutěžní sekce Zvláštní uvedení: Exkluzivní premiéry a předpremiéry zahraničních a českých titulů. Horizonty : Výběr z aktuální sezony současné světové produkce.

: Výběr z aktuální sezony současné světové produkce. Imagina : Filmy s nekonvenčním přístupem k naraci i stylu a radikální vizí filmového jazyka.

: Filmy s nekonvenčním přístupem k naraci i stylu a radikální vizí filmového jazyka. Future Frames : Deset mladých evropských režisérů představuje své studentské filmy.

: Deset mladých evropských režisérů představuje své studentské filmy. Půlnoční filmy : Výběr nejnovějších titulů vycházejících z tradice hororu či akčního filmu, které žánr nahlížejí z čerstvých, často humorných perspektiv.

: Výběr nejnovějších titulů vycházejících z tradice hororu či akčního filmu, které žánr nahlížejí z čerstvých, často humorných perspektiv. Návraty k pramenům: Filmy klasické, kultovní, raritní i neprávem opomíjené, promítané z původních či restaurovaných kopií.

Srdcem každého ročníku je Hlavní soutěž. Dvanáct snímků z celého světa se utká o prestižní Křišťálový glóbus – od francouzských a íránských dramat až po výrazné domácí tituly.

Českou kinematografii zastoupí drama Sbormistr režiséra Ondřeje Provazníka, inspirované kauzou sbormistra Bohumila Kulínského a legendárního dětského sboru Bambini di Praga.

Za slovenskou stranu se o pozornost poroty uchází dokument Raději zešílet v divočině režiséra Mira Rema. Výrazný snímek sleduje muže, kteří se dobrovolně odřízli od civilizace a žijí jako novodobí poustevníci.

V mezinárodní porotě letos zasedne herec a režisér Jiří Mádl. Spolu s ním bude filmy hodnotit například švédská herečka Tuva Novotny, známá i z filmů Larse von Triera.

Alternativu k hlavní soutěži představuje sekce Proxima, která se zaměřuje na odvážné debuty i hledání nových cest tvorby. Letos nabídne třináct filmů, včetně melancholického snímku Na druhé straně léta režiséra Vojtěcha Strakatého. Výrazné je také zastoupení latinskoamerické tvorby.

V sekci Zvláštní uvedení se pak diváci mohou těšit na výběr nejsilnějších festivalových hitů i české premiéry. Na plátně se objeví například oceňované americké drama Vše, co z tebe zbylo z festivalu Sundance, nebo britská novinka Vážka s Andreou Riseborough a Brendou Blethyn.

Z domácí produkce se představí Karavan s Annou Geislerovou, který letos soutěžil v Cannes, a také Letní škola, 2001 režiséra Dužana Duonga o dospívání první generace Vietnamců v Česku.

Do Varů míří Michael Douglas

Jedním z nejvýraznějších hostů letošního ročníku bude americký herec a producent Michael Douglas. Do Karlových Varů přijede u příležitosti 50. výročí oscarového snímku Přelet nad kukaččím hnízdem, který zde osobně uvede ve zrestaurované digitální podobě.

Douglas, jeden z producentů a držitel Oscara za nejlepší film roku 1975, uvede snímek společně s rodinou Miloše Formana a s producentem Paulem Zaulem Zaentzem, synovcem Saula Zaentze, který byl koproducentem filmu.

Michael Douglas (vlevo) se svým otcem Kirkem Douglasem (vpravo) přichází na premiéru filmu. Michael Douglas Michael Douglas and Catherine Zeta-Jonesová vyhlašují vítěze cen Zlatý glóbus.

„Nesmírně si vážíme možnosti uvést Přelet nad kukaččím hnízdem při příležitosti padesátého výročí vzniku. Věřím, že osobní účast Michaela Douglase a Paula Zaentze na slavnostní projekci společně s rodinou Miloše Formana se stane jednou z nezapomenutelných událostí letošního ročníku,“ uvedl výkonný ředitel MFF Karlovy Vary Kryštof Mucha.

Vstupenky a festivalové pasy: jak a kde koupit

Na filmy v Karlových Varech se dostanete dvěma způsoby – buď si koupíte jednotlivé vstupenky, nebo si pořídíte Festival Pass, který nabízí širší možnosti. V klasické podobě bude v prodeji na festivalových pokladnách.

Festival Pass zahrnuje:

možnost rezervace až tří vstupenek denně na různé filmy,

vstup na KVIFF Talks s herci, režiséry a dalšími tvůrci,

vstup na tiskové konference v hotelu Thermal (pokud nejsou zcela zaplněné),

zdarma festivalové autobusy a sdílená kola po Karlových Varech.

Filmy je ale možné navštívit i bez vstupenky – pět minut před začátkem projekce se uvolněná místa doplňují zájemci podle pořadí. Vstup však není zaručený.

Novinka: Festival Pass+ s online rezervací

Letos přichází festival s novinkou – digitálním Festival Passem+, který umožňuje online rezervaci vstupenek ještě před příjezdem do Karlových Varů. Nabídka je ale omezená. Žádosti bylo možné podávat od 19. května do 15. června na oficiálním webu KVIFF, o přidělení rozhodne los.

„Pro letošní rok jsme připravili i několik novinek, které usnadní online rezervace vstupenek, ale zároveň zachováváme i tradiční formy nákupu Festival Passů i lístků na jednotlivá představení na pokladnách přímo v Karlových Varech, aby diváci měli možnost zvolit si způsob, který jim nejlépe vyhovuje,“ dodává ředitel Mucha.

Ceny vstupenek a slevy

S platným dokladem mají slevu studenti (index, originál potvrzení o studiu, ISIC karta apod.), důchodci (od 65 let) a držitelé karty ZTP.

Ceny Základní Zlevněná Jednorázová vstupenka 140 Kč 120 Kč Festival Pass 1 den 480 Kč 420 Kč Festival Pass 2 dny 1 080 Kč 900 Kč Festival Pass 5 dní 1 600 Kč 1 350 Kč Festival Pass na všechny dny 2 190 Kč 1 970 Kč Festival Pass+ na všechny dny 2 490 Kč 2 290 Kč

Kde se promítá? Více než deset kinosálů

Ubytování Město Karlovy Vary a festival nabízejí celou škálu ubytovacích možností, od pětihvězdičkových hotelů v blízkosti kolonád až po festivalové stanové městečko. Stanové městečko: Ubytování je možné od čtvrtka 3. července 2025 od 15:00 do neděle 13. července 2025 do 10:00.



Nachází se v areálu Rolava.





Předběžná rezervace ani registrace není nutná, rezervace na parkoviště se nepřijímají, platba pouze v hotovosti .

.





Ceník Last minute Návštěvníci mají možnost využít neobsazené kapacity v hotelích různých kategorií se slevou až 50 % (ze standardní ceny pokoje). Rezervace bude spuštěna koncem června 2025. Facebook Na stránce Ubytování na MFF Karlovy Vary najdete nabídky a poptávky soukromých osob.

Festivalové projekce se konají v několika sálech hotelu Thermal a v dalších kinech po celých Karlových Varech, vše v pěší vzdálenosti.

Kina v Hotelu Thermal

Velký sál (1131 sedadel)

(1131 sedadel) Malý sál (243 sedadel)

(243 sedadel) Kongresový sál (264 sedadel)

(264 sedadel) Kinosál A (70 sedadel)

(70 sedadel) Kinosál B (70 sedadel)

(70 sedadel) Kinosál C (63 sedadel)

Další kina

K tradičním festivalovým kinům přibude v letošním roce na několik dní také nový kinosál v Císařských lázních, který je výjimečný svou architektonickou koncepcí i technickým řešením.

Architekt Petr Hájek ho navrhl jako samostatnou vestavbu do historické dvorany neorenesanční budovy. V kinosálu bude 283 míst, která pomohou rozšířit tolik žádané divácké kapacity projekcí v pátek 4., v sobotu 5., v pátek 11. a v sobotu 12. července.