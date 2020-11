Filmový Vyšehrad hlásí dotočeno. Humor bude na české poměry za hranou, slibují tvůrci

Julius „Lavi“ Lavický, génius i dylina, se vrací ve filmové podobě populárního webového seriálu Vyšehrad. Diváky čeká Jakub Štáfek v jedné ze svých životních rolí a velká dávka aktuálního humoru. Snímek by měl do českých kin dorazit někdy na jaře 2021.

Julius „Lavi“ Lavický (Jakub Štáfek), nezvedený bývalý fotbalista extraligové Sparty, je pořád stejný pitomec. „V každém z nás je takový malý Lavi, takový ten rarášek, jemuž nekorektnost není cizí. A proto to lidi tak baví. Svým způsobem každý kluk by tak trochu chtěl být Lavi a každá holka by aspoň malinko chtěla mít Laviho doma. Proto si myslíme, že se na film diváci tak těší, ta vtipnost na hraně je moc bavila už v seriálu,“ prozradili producenti filmu Ctibor Pouba a Jan Kallista.

„Už od začátku, kdy jsme psali scénář, jsme mysleli na to, že chceme do kina dostat i ty, kteří Vyšehrad vůbec neznají. A že je chceme bavit. Film je tak pro diváky, kteří mají rádi fotbal, ale zároveň i pro ty, kteří ho rádi nemají. Lidi se v téhle zvláštní době chtějí hlavně smát, a proto si myslím, že je tenhle pitomec, kterej zkazí všechno, na co sáhne, bude bavit,“ řekl režisér, producent a představitel hlavní role Laviho Jakub Štáfek.



Diváci dále uvidí Jakuba Prachaře, Ondřeje Pavelku, Jiřího Ployhara, Šárku Vaculíkovou, Veroniku Kubařovou, Davida Novotného, Jaroslava Plesla, Ivanu Chýlkovou, Davida Prachaře a další.

Ve filmu se vzhledem k jeho zasazení do hájemství českého sportu objeví i řada špičkových českých sportovců včetně Vladimíra Šmicera, Jana Kollera, Václava Kadlece, Lukáše Zelenky, Jiřího Tlustého, Radka Gudase, Romana Bednáře nebo fotbalisty Patrika Bergera, který podle tvůrců vykázal mimořádný herecký talent.

Tvůrci na film poprvé upozornili koncem října, kdy se provalila kauza místopředsedy Fotbalové asociace České republiky Romana Berbra. Toho si ve filmu zahrál Miroslav Hanuš.

„Je to v podstatě jediná vážná scéna v téhle komedii, ale je tak pravdivá… Pár týdnů poté, co jsme tohle natočili, zatkli reálného Romana Berbra. To nevymyslíte, to píše sám život. Nebo jak my s oblibou říkáme: Někdo nám asi ukradl scénář filmu,“ vysvětlil s úsměvem producent snímku Ctibor Pouba.