Filmy od mistra. Režisér David Fincher podepsal čtyřletou exkluzivní smlouvu s Netflixem

LOS ANGELES Oceňovaný americký režisér David Fincher podepsal smlouvu se streamovacím gigantem na přísun exkluzivních filmů. Prvním z této spolupráce je černobílý stylizovaný film Mank, jenž se na službě objeví 3. prosince. Chystá také seriál o cancel culture, kultuře rušení.

Režisér David Fincher, který je podepsaný pod filmovými hity jako Zmizelá, Sociální síť nebo Klub rváčů, podepsal exkluzivní smlouvu s Netflixem. Prozradil to v rozhovoru s francouzskou mutací filmového magazínu Premiere.

Přitom už koncem roku bude mít na streamovacím gigantovi premiéru Fincherův černobílý snímek Mank. Ten pojednává o scenáristovi Hermannovi J. Mankiewiczovi, který se proslavil scénářem ke kultovnímu filmu Občan Kane a neshodami s jeho režisérem Orsonem Wellesem. Právě na potenciálním úspěchu (či neúspěchu) Manka podle Finchera závisí i to, kam budou jeho kroky směřovat dál.



„Podle toho, jak dopadne Mank, půjdu za lidmi z Netflixu s pokorou a přáním odčinit svůj neúspěch, nebo tam nakráčím jako arogantní egoista a budu chtít natočit další černobílý kousek,“ žertoval režisér v rozhovoru. „Ne, jsem tu proto, abych jim dodával obsah, ať to znamená, co chce. Abych přilákal diváky do své malé sféry vlivu,“ dodal.



Přiznal také, že si díky Netflixu chce vyzkoušet své režisérské schopnosti experimentálním stylem jakým maloval Picasso. „Je divné si přiznat, že po čtyřiceti letech v této profesi mám na svém kontě jen deset filmů,“ uzavřel.

Netflix s Fincherem začal spolupracovat v roce 2013, kdy režisér natočil a produkoval dvě epizody seriálu Dům z karet. Stejně tak je Fincher režisérsky a producentsky podepsaný i pod několika díly seriálu Mindhunter a netradičního žánrového projektu Love, Death & Robots. Až nyní se ale Fincher upsal k exkluzivní spolupráci.

V rozhovoru s britským deníkem The Telegraph Fincher zase poněkud tajemně prozradil, že chystá seriál o takzvané cancel culture, kultuře rušení. V podstatě jde o to, že se odstraňují umělci a předměty jejich duševního vlastnictví na základě názoru umělců nebo závadného obsahu předmětů.

„V jádru všeho je to, jak v dnešní moderní společnosti měříme omluvu,“ vysvětloval. „Pokud se opravdu procítěně omluvíte, ale někdo vám neuvěří, opravdu jste se omluvili? Je to znepokojivá myšlenka. Žijeme ve znepokojivých časech,“ dodal.