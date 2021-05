Finále Eurovize bude letos bez českého zástupce. Benny Cristo do něj nepostoupil

Rotterdam Český interpret Benny Cristo se ve čtvrtek nedostal mezi desítku postupujících při druhém semifinále hudební soutěže Eurovize. Hlasování po večerních 17 vystoupeních do sobotního finále posunulo zástupce Albánie, Bulharska, Finska, Islandu, Moldavska, Portugalska, Řecka, San Marina, Srbska a Švýcarska. O vítězství v letošním 65. ročníku bude bojovat celkem 26 interpretů.

Eurovize se letos vrátila po roční pauze způsobené pandemií covidu-19. Českou republiku v nizozemském Rotterdamu zastupoval zpěvák a tanečník Cristo, který je domácímu publiku znám spíše jako Ben Cristovao. Do semifinále se dostal s písní omaga, jejíž název je obměnou zkratky OMG (Oh My God).



Mezi hlasujícími však měly největší podporu jiné skladby, například Adrenalina zpěvačky Senhit. Zástupkyni San Marina ve čtvrtek na pódiu podpořil americký rapper Flo Rida známý již řadu let díky hitům Low, Right Round nebo Wild Ones.

Podle agentury AP se většina účastníků druhého semifinále držela osvědčeného receptu soutěže Eurovize v podobě „bombastických rytmů nebo balad a spousty třpytu“. Výjimkou byla finská rocková kapela Blind Channel, jejíž členové se svou skladbou Dark Side vystoupili oděni v černém, zatímco „široko daleko nebyl žádný flitr“. I oni se v sobotu představí ve finálovém přenosu.

Kromě deseti soutěžících s každého semifinále vystoupí také zástupci „velké pětky“, tedy Británie, Francie, Itálie, Německa a Španělska. Účast ve finále má automaticky zajištěnou také pořadatelská země, v tomto případě Nizozemsko.