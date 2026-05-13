Druhý semifinálový večer se koná ve čtvrtek a představí se během něj zástupce Česka Daniel Žižka. Vítěz celé soutěže pak bude znám v sobotu.
Eurovize se letos koná ve Vídni, protože ji loni vyhrál rakouský zpěvák vystupující pod jménem JJ.
Agentura Reuters napsala, že policie v rakouské metropoli se chystá na případné protesty související s účastí Izraele na soutěži. Akci provázejí přísná bezpečnostní opatření kvůli napjaté mezinárodní situaci.
Eurovizi pořádá Evropská vysílací unie (EBU), o jejím výsledku rozhodují diváci a odborné poroty z jednotlivých zemí. Většina účastníků je z Evropy, ale soutěže se každoročně účastní i Austrálie, pořádat ji na svém území ale nemůže.