Do finále Eurovize se probojoval Izrael i Chorvatsko. Česko se představí ve čtvrtek

  8:17
Do finále 70. ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize se v úterý večer kvalifikoval Izrael a dalších devět zemí. Kvůli účasti Izraele soutěž bojkotovaly Španělsko, Nizozemsko, Irsko, Island a Slovinsko na protest proti izraelské ofenzivě v Pásmu Gazy. Do sobotního finále kromě izraelského zpěváka Noama Bettana postupují také reprezentanti Belgie, Chorvatska, Finska, Polska nebo Srbska.
Wiener Stadthalle je největší multifunkční hala v Rakousku a Eurovize se v ní konala již v roce 2015. | foto: ORF

Druhý semifinálový večer se koná ve čtvrtek a představí se během něj zástupce Česka Daniel Žižka. Vítěz celé soutěže pak bude znám v sobotu.

Eurovize se letos koná ve Vídni, protože ji loni vyhrál rakouský zpěvák vystupující pod jménem JJ.

Agentura Reuters napsala, že policie v rakouské metropoli se chystá na případné protesty související s účastí Izraele na soutěži. Akci provázejí přísná bezpečnostní opatření kvůli napjaté mezinárodní situaci.

Eurovizi pořádá Evropská vysílací unie (EBU), o jejím výsledku rozhodují diváci a odborné poroty z jednotlivých zemí. Většina účastníků je z Evropy, ale soutěže se každoročně účastní i Austrálie, pořádat ji na svém území ale nemůže.

