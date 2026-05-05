Oslava jubilea. Do Prahy přijede metalová pětice Five Finger Death Punch

  11:13aktualizováno  11:13
Americká groovemetalová kapela Five Finger Death Punch oznámila světové turné k 20. výročí vzniku, v rámci něhož vystoupí 31. ledna 2027 v pražské O2 areně. Společnost ji budě dělat speciální host, česká kapela Dymytry, a večer zahájí skotská formace Bleed from Within.
Kapela Five Finger Death Punch | foto: archiv Live Nation

Five Finger Death Punch v rámci akce Prague Rocks, 22. června 2022, Letiště...
Kapela Five Finger Death Punch je proslulá energickými koncerty a pravidelně se pravidelně umisťuje na špičkách hitparád. V posledních pěti letech pevně drží pozici v Top 3 žebříčku Billboard Hard Rock a nasbírala rekordních jedenáct prvních míst v žebříčku Billboard Mainstream Rock Airplay v řadě, což je nejdelší série po sobě jdoucích prvních míst v historii Mainstream Rock Airplay.

Od roku 2007 vydali Five Finger Death Punch devět studiových alb, z nichž sedm získalo od RIAA certifikaci Gold nebo Platinum. Mají za sebou také spolupráci s osobnostmi jako Rob Zombie, Rob Halford (frontman Judas Priest) nebo Max Cavalera, bývalý zpěvák kapely Sepultura.

Kytarista Zoltan Bathory se v roce 2023 objevil jako hratelná postava ve videoherní sérii Call of Duty. Kromě toho získala skupina několik národních i mezinárodních ocenění a vyznamenání, například prestižní cenu Soldier Appreciation Award od Asociace armády Spojených států, což je pocta, kterou předtím získal pouze Elvis Presley.

Vstupenky na pražský koncert budou v prodeji od 8. května v obvyklých předprodejích v ceně od 1 200 Kč.

