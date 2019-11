Floexův robotický bubeník Josef z Machinaria vyrazil na koncertní pódia

Robot Josef z kultovní počítačové hry Machinarium se stal lákadlem nové koncertní sestavy Tomáše "Floexe" Dvořáka. Publikum si už podmanil v Táboře i Českých Budějovicích a nyní se chystá opanovat také Prahu a Brno.

Výroba unikátního robotického bubeníka propojila respektované osobnosti z různých oborů. Josefa vytiskla 3D tiskárna, o jeho vítězné barevné kombinaci v hlasování rozhodli fanoušci na Instagramu. Hlavní zásluhu na výrobě bubeníka Josefa má Dominik Jančík (XYZ project), bubeník Jakub Tengler a tým výtvarníka Adolfa Lachmana. Ti všichni Floexův původně nouzový nápad nahradit absenci živého bubeníka robotem vzali jako výzvu. Ve výsledku vytvořili důmyslný systém motory ovládaných mechanických prvků, které hrají na skutečné akustické bicí.

„Josef dal dohromady nečekané množství lidí. Nejde jen o nápad a know how Dominika Jančíka, ale o úsilí širokého týmu zapálených odborníků a nadšenců. Pracovali jsme s designem atypických zvuků a mnoha speciálními díly. Jednotlivé části robota jsme vytiskli v 3D tiskárně, u Jana Krejčíře v Extreme3DPrint. Do projektu se zapojilo také několik set fanoušků na Instagramu, kteří Josefovi vybírali barvu,“ říká Floex, který po testovacích koncertech v Táboře a Českých Budějovicích nyní Josefa představí 27. listopadu na křtu alba Machinarium Remixed v pražském Paláci Akropolis a 9. prosince v brněnském Kabinetu Múz.

Společně s robotickým bubeníkem Josefem tvoří základní koncertní sestavu nového Floexova programu také zpěvačka a pianistka Sára Vondrášková aka Never Sol. Tohle trio odehraje nejen živé verze některých soundtrackových skladeb, které Tomáše Dvořáka proslavily po celém světě, ale i nové, ještě nevydané skladby a několik písní z celkového průřezu jeho tvorby. „Je to obrovské dobrodružství, které těmito koncerty rozhodně neskončí. Existuje spousta možností, jak s Josefem do budoucna experimentovat,“ dodává Floex.

Album Machinarium Remixed, na němž se nacházejí předělávky Floexových skladeb z Machinaria v podání legendární britské elektronické dvojice Orbital, německého hudebníka C418, britské post-rockové formace 65daysofstatic nebo kanadského autora Jima Guthrieho, vyšel ve spolupráci studia Amanita Design a vydavatelství Minority Records 16. října na vinylu a digitálně. Celý náklad vinylu byl už ke dni vydání pro velký zájem rozebrán.

Jako hudebník a skladatel je Floex v poslední době mimořádně aktivní. Loni společně s Tomem Hodgem vydal ceněné album A Portrait of John Doe se symfonickým orchestrem a hudbu složil také k nové pohádkové adventuře z dílny studia Amanita Design Pilgrims (Poutníci). Pravidelně účinkuje v několika multimediálních projektech, zremixoval skladby řady respektovaných jmen světové elektronické scény a v současné době společně s Tomem Hodgem připravuje rovněž hudbu k právě natáčenému filmu Je Suis Karl německého režiséra Christiana Schwochowa.