Jiskra a sud prachu. Foo Fighters vydali první desku s novým bubeníkem

Jde o jakési nové nadechnutí a vykročení nejen pro Foo Fighters, ale i pro samotného Davea Grohla. Kapela se musela vyrovnat se smrtí bubeníka Taylora Hawkinse v roce 2022 a následně Grohl zaskočil své fanoušky přiznáním, že čeká nemanželské dítě. Dodejme, že Dave Grohl si léta udržoval image „správňáka“, pro něhož je pevné rodinné zázemí na prvním místě.
Na předchozím albu But Here We Are z roku 2023 bicí nástroje obstaral sám Dave Grohl – připomeňme, že je řeč o bývalém bubeníkovi kapely Nirvana – a kapela přijala Joshe Freese, který mimo jiné hrál na bicí v Guns N’Roses. Ve Foo Fighters působil do loňského roku, kdy jej nahradil zmíněný Ilan Rubin, mezi jehož dřívější působiště patřily skupiny Nine Inch Nails nebo Lostprophets. V případě druhé jmenované jde o kapelu, v níž působil pedofil a odsouzený sexuální násilník Ian Watkins, který přišel o život rukou svého spoluvězně.
Co se alba Your Favorite Toy týče, jiskrou, která odpálila sud se střelným prachem byla podle Grohlových slov stejnojmenná skladba. Vznikla po více než ročním experimentování se zvukem a odstartovala natáčení dalších skladeb. Pozornému uchu neujde basová linka v úvodu, která jako by se poohlížela po skladbě Isolation manchesterských post-punkových vizionářů Joy Division.
Samotné nahrávání desky se uskutečnilo tak, že Dave Grohl a Ilan Rubin živě nahráli své nástroje – tedy rytmickou kytaru a bicí – a na tyto základy pak ostatní členové natočili svoje party. S maximální sevřeností alba jde ruku v ruce fakt, že se stopáží 36 minut a 20 vteřin jde o nejkratší nahrávku Foo Fighters.