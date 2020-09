Fotky křtěné ohněm a asfaltem. Pro Matyáše Chocholu je vše hotové a dokončené

PRAHA Co je to vůně úspěchu? Pro někoho pocit uspořádaného domova a naplněného života, pro druhého vydobyté ostruhy v práci – a pro jiného třeba tituly před i za jménem.

Pro Matyáše Chocholu, vizuálního umělce a performera, který před čtyřmi lety získal Chalupeckého cenu, je vůní úspěchu maxima toho, čeho bychom chtěli v životě dosáhnout. „Zároveň jde o pozlátko, se kterým se ti úspěšní, slavní nebo mocní naučili pracovat, ale které může rychle odvanout. Je v ní obsažena i zenová pomíjivost, protože když něčeho dosáhneme, můžeme to v dalším okamžiku zase pozbýt,“ vysvětluje Chochola.

Vůně úspěchu se také jmenuje Chocholova autorská publikace vydaná v nakladatelství BiggBoss, již nedávno doprovodila výstava Magma v pražské Fotograf Gallery. Na ní s Chocholou spolupracoval fotograf Vojtěch Veškrna. K vidění tu byly velkoformátové snímky zachycující divoký křest Chocholy knihy na střeše jeho ateliéru. Nechyběly barvy, plameny, masky, rozžhavený asfalt ani dvě polonahé tanečnice. „Nešlo o žádné prvoplánově erotické nebo pornografické focení, ale spíš o zachycení animality a divokosti v nás. Něčeho, co v dnešní době a kulturní civilizaci chybí,“ líčí umělec.

Akce se kromě Chocholy a tanečnic účastnil performer Alexandr Puškin. Jakmile byly fotky hotové a nazvětšované na plachty, vzal je Chochola zpět na střechu, aby je pokřtil roztaveným asfaltem a letlampou. „Aby měly obtisk autentična,“ dodává.

Snímky se na přelomu srpna a září objevily ve Fotograf Gallery, poté je vystřídala výstava kameramana Jaroslava Kučery. Tím se pro Chocholu projekt Vůně úspěchu uzavřel. Dle svých slov pochopil, že už není kam dál jít, že je vše hotové a dokončené. V knize se také rozloučil se svými duchovními a šamanskými tématy, jimiž byl na výtvarné scéně znám. Nově s nimi pracuje jen jako s médiem, z nějž si bere inspiraci a přetváří ho čistě výtvarně.

Pokud to současná pandemická situace dovolí, měl by mít Chochola další výstavu na podzim v londýnské galerii Gossamer Fog, kterou spoluorganizuje Společnost Jindřicha Chalupeckého. „Skoro všechno, co jsem chtěl, jsem už udělal. Uvidíme, kam mě dál vítr zavane,“ uzavírá se zenovým klidem Chochola.