FOTOČLÁNEK: Které snímky byly nominovány v soutěži Czech Press Photo v kategorii Umění a kultura?

Praha Slavnostní vyhlášení vítězných fotografii prestižní novinářské soutěže Czech Press Photo proběhne 20. listopadu 2018 na Staroměstské radnici. Porota představila osm kategorií a my vám nyní přinášíme nominované snímky v kategorii Umění a kultura. Jako tomu bylo i v předešlých kategoriích, i zde porota nominovala tři samostatné snímky a tři série. Která fotografie si podle vás zaslouží ocenění? Podívejte se do galerie. Výstava Czech Press Photo bude pro veřejnost přístupná od 21.listopadu 2018 do konce ledna 2019.