Francie touží po rukopisu 120 dní sodomy. Firmám za něj nabízí úlevy na daních

PAŘÍŽ Francie vyzvala soukromé firmy, aby ji pomohly s nákupem rukopisu obscénního románu z pera markýze de Sade za 4,5 milionu euro. Nabízí za to daňové úlevy.

Přeslavný román 120 dní sodomy (Les 120 Journées de Sodome ou l’École du Libertinag) je často označován za vůbec to nejneslušnější dílo v dějinách světové literatury. Markýz de Sade ho napsal v roce miniaturním písmem na 17 metrů dlouhý a 11 centimetrů široký válec.

Dílo vypráví o čtyřech libertinech, mravně zkažených volnomyšlenkářů. Ti ve posouvat hranice sexu a uspokojení vymýšlejí stále zvrácenější úkoly a činnosti pro své svěřence z řad dívek i chlapců.

Když byl ta některé ze svých sexuálních skandálů vězněn v pařížské Bastile, ukrýval válec uvnitř zdi. Když ale byla pevnost během velké francouzské revoluce v roce 1789 osvobozena, musel markýz dílo nechat tam. To se následně dostalo do rukou provensálské šlechtické rodiny. Ta ho později odprodala do rukou soukromého německého sběratele, který se v roce 1904 postaral vůbec o první publikaci pobuřujícího díla.

V roce 1929 rukopis zakoupila rodina Noaillesových, markýzových přímých potomků. V roce 1982 byl rukopis z jejich sídla ukraden a převezen do Švýcarska. Z něho se pak v roce 2014 dostal do soukromých rukou a vystaven v Paříži.

Samotná Francie si ale na vlivné dílo brousí zuby a prosí soukromé firmy o pomoc s jeho pořízením pro stát. Cena markýzova rukopisu je experty odhadována na 4,55 milionů euro (zhruba 118 milionů korun). Nabízí za to lákavou odměnu v podobě úlevy na daních.

Kontroverzní kniha se v roce 1975 dočkala filmového zpracování od slavného a oceňovaného režiséra Piera Paola Pasoliniho (Sladký život, Médea). Snímek šokoval kritiky i diváky na filmových festivalech po celém světě. Obsahoval například poměrně naturalistickou scénu pojídání fekálií. Režisér byl ten samý rok zavražděn. Možných motivů bylo mnoho, ale jedna z teorií hovořila právě o jakési odplatě za tento film.