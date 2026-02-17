Zemřel Frederick Wiseman, legenda amerického dokumentárního filmu

„S hlubokým zármutkem společnost Zipporah Films a rodina Wisemanových oznamují, že filmař, producent a divadelní režisér Frederick Wiseman zemřel 16. února 2026,“ uvedla společnost v prohlášení.
Wiseman po šest desetiletí ostrým okem zkoumal americkou společnost a její instituce – od věznic po operu – a jeho snímky inspirovaly některé z největších filmařů.
Nic v raném životě Fredericka Wisemana, narozeného 1. ledna 1930 v Bostonu, nenasvědčovalo tomu, že by jednoho dne měl držet v rukou kameru. Ve šlépějích svého otce, ruského Žida, který se stal právníkem, studoval práva na Yaleově univerzitě, ale bez velkého nadšení, a poté byl přijat jako přednášející na Bostonskou univerzitu. Než začal učit, strávil dva roky v Paříži, kde natáčel amatérské filmy o svém životě.
Po návratu do Spojených států produkoval film Chladný svět (The Cool World), který kombinuje fikci a dokument o černošském ghettu. „Když jsem se na ty záběry díval, byl jsem přesvědčen, že to dokážu sám,“ vysvětlil rozhlasového France Culture. Poté se pustil do režie svého prvního černobílého dokumentu Titicut Follies (1967). Frederick Wiseman v něm zobrazuje každodenní život v nemocnici pro duševně choré zločince v Massachusetts.
Již v tomto prvním snímku je přítomno vše, co definuje režisérův styl: natáčí muže a ženy zblízka, bez hlasového komentáře, rozhovorů, hudby nebo dodatečného osvětlení. „Nejvíce mě zajímá zaznamenávání lidského chování v různých situacích,“ vysvětlil agentuře AFP v roce 2017 v Paříži, kde žil část roku.
Jeho dílo, považované za mistra cinéma vérité, zahrnuje 45 filmů o délce od jedné do šesti hodin, natočených s pouhým tříčlenným štábem bez předchozí přípravy a následně zcela samostatně sestříhaných a produkovaných ze stovek hodin surového materiálu.
Se svou kameru natáčel ve Spojených státech a poté ve Francii, ve školách, v úřadu sociálních služeb v New Yorku, v obchodním domě, v nemocnicích, v bytovém projektu, v divadlech a operních domech, včetně Comédie-Française, a i v Trumpově Americe ve filmu Monrovia, Indiana (2019).