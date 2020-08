Fresh Prince se vrátí do Bel-Air. Will Smith natočí novou verzi oblíbeného sitcomu

BELL-AIR Dnes již kultovní sitcom Fresh Prince o bohaté rodině a jejich nezvedeném synovci se dočká nové verze, takzvaného rebootu. Postará se o něj Will Smith, představitel hlavní role z původního seriálu. Projekt vzniká na základě fanouškovského videa.

Jak by vypadal Fresh Prince, kdyby byl zasazený do současnosti a místo neustálého přívalu zábavy by nabídl o něco střízlivější podívanou ve stylu sociálního dramatu? Tuto otázku si loni položilo amatérské studio Sun Squared Media a natočilo o tom krátké video ve formě filmové ukázky.

Video mělo takový úspěch, že se Will Smith rozhodl přetvořit koncept v opravdový seriál. „Je to opravdu skvělý nápad. Fresh Prince pro moderní generace,“ okomentoval rozhodnutí Smith.



Projekt nazvaný jednoduše Bel-Air podle luxusní čtvrti v Beverly Hills, kam se hlavní hrdina přestěhuje, je ve údajně vyvíjen již pár měsíců. Do producentských křesel kromě Willa Smithe usedne i Morgan Cooper, autor předlohového videa. Do role tvůrce nového seriálu (showrunnera) byl obsazen Chris Collins, kterého proslavily seriály jako The Wire: Špína Baltimoru a Zákon gangu.



Podle magazínu Deadline má o Bel-Air zájem hned několik streamovacích platforem. Konečný kupec tak pravděpodobně bude muset sáhnout opravdu hluboko do kapsy.

Sitcom Fresh Prince se jako zjevení objevil v roce 1990 a pokračoval až do roku 1996. Mladík Will (přezdívaný Fresh Prince) se po potyčce s místním gangem musí přestěhovat z poměrně chudých filadelfských poměrů k rodině svého strýčka Phillipa. Ta žije v honosném sídle v jedné z nejluxusnějších amerických čtvrtí. Tento přesun a střet dvou rozdílných sociálních vrstev s sebou přinesl řadu komických situací.