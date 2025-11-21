Před aukcí se cena obrazu z roku 1940 zvaného Sen nebo někdy Postel (The Dream) odhadovala na 40 až 60 milionů dolarů. Totožnost kupce nebyla zveřejněna.
S celkou cenou padl předchozí rekord mezi ženami-umělkyněmi, který v roce 2014 stanovil obraz americké malířky Georgie O’Keeffeové s názvem Jimson Weed/White Flower No.1, který se vydražil za 44,4 milionu dolarů rovněž v aukční síni Sotheby’s.
Čtvrteční prodej také překonal vlastní aukční rekord Fridy Kahlo za dílo mezi latinskoamerickými umělci, připomíná AP. Obraz z roku 1949 "Diego a já“, zobrazující umělkyni a jejího manžela, se v roce 2021 prodal za 34,9 milionu dolarů. V soukromí se pak její obrazy údajně prodávaly za ještě vyšší částky, podotkla AP.
Prodaný autoportrét patří mezi několik málo děl Fridy Kahlo, které zůstaly v soukromých rukou mimo území Mexika, kde byla její tvorba prohlášena za uměleckou památku. Její díla v mexických veřejných i soukromých sbírkách je zakázáno prodávat do zahraničí či ničit.
Obraz pocházel ze soukromé sbírky neznámého majitele a byl legálně způsobilý k mezinárodnímu prodeji, píše AP. Někteří historici umění jeho prodej z kulturních důvodů kritizovali; jiní vyjádřili obavy, že obraz, který byl naposledy vystaven koncem 90. let, po aukci opět zmizí z veřejného prostoru. Již nyní o jeho zapůjčení pro chystané výstavy požádala města jako New York, Londýn či Brusel.