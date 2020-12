Gal Gadotová jako Kleopatra. Makedonskou herečku jsme neměli, obhajuje svou roli před kritiky

LOS ANGELES Herečka Gal Gadotová je poslední dobou terčem kritiky kvůli své roli v chystaném snímku o vládkyni Egypta. Podle kritiků je na ni příliš bílá. Gadotová kritikům vzkázala, že Kleopatra je evropského původu.

Gal Gadotová se proslavila jako superhrdinka Wonder Woman ve stejnojmenné filmové sérii režisérky Patty Jenkinsové. Tentokrát se má převtělit do bájné egyptské královny. Již v řijnu se začaly ozývat hlasy, že se herečka pro roli nehodí, že je příliš bílá. Roli by podle nich měli získat severafrické herečky tmavší barvy pleti, ne izraelská diva s českými kořeny.

Kritici obvinili filmaře z takzvaného whitewashingu (vybělování) - praktiky dosazování bílých herců do rolí osob jiné rasy nebo etnického pozadí. Ve filmovém průmyslu je okolo této praktiky neustálá debata. Například novinářka Hanna Flintová z deníku The Guardian nazvala hereččino obsazení „krokem zpátky pro celý Hollywood“.



„Gal Gadotová je sice skvělá herečka, ale je tu tolik skvělých severoafrických hereček, ze kterých si lze vybírat. Přestaňte vybělovat mou historii!“ postěžoval si na Twitteru uživatel Omar Abdelgawad.



„Tak předně bych chtěla říct, že Kleopatra byla Makedonka,“ obhajovala se Gadotová v rozhovoru pro BBC Arabic, čímž naznačila, že královna byla spíše evropského vzhledu. „Chtěli jsme Makedonskou herečku, ale žádná se do role Kleopatry nehodila. Tak jsem to vzala já,“ dodala.



Královna Kleopatra byla následovnicí původně makedonského rodu Ptolemaiovců, jenž se díky výbojům Alexandra Velikého dostal až do Egypta. Narodila se v roce 69 před naším letopočtem a zemi u Nilu vládla v době, kdy podléhala Římské říší.



Problém s Kleopatrou je nicméně takový, že se její vyobrazení na uměleckých artefaktech či v historických rekonstrukcích různí. „Nejspíš nebyla čistě evropského vzhledu,“ prohlásila již dříve si egyptoložka Sally Ashtonová, jež Kleopatru zkoumá. Dodala, že Ptolemaiovci vládli Egyptu již tři století, než se Kleopatra narodila. Je tedy nepravděpodobné, že by takto dlouhá doba jejich fyziognomii nepoznamenala.

V umění je Kleopatra též vyobrazována jako tajemná svůdkyně. To je ale nejspíš mýtus, na kterém má lví podíl její slavné filmové vyobrazení herečkou Elizabeth Taylorovou ve filmu Kleopatra (1963).



Gal Gadotová, která snímek studiu Paramount údajně sama navrhla, tvrdí, že filmu bude vyprávět Kleopatřin příběh tak jako ještě žádný před ním. Soustředit se má hlavně na ženský element a to jak v samotném příběhu, tak i v rámci samotného filmu. Režisérkou výše zmíněná Patty Jenkinsová. O scénář se postará Laeta Kalogridisová (Terminator: Genisys, Prokletý ostrov).