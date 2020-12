Přečkaly jsme covid, hlásí galerie. Ve čtvrtek se znovu otevřou prvním návštěvníkům

PRAHA Villa Pellé zahajuje, Dům umění přesunuje, Národní galerie posiluje a Špálovka prodlužuje. Galerie a muzea se připravují na čtvrteční uvolnění karantény.

Se čtvrtečním rozvolněním lockdownu se po měsíci a půl opět otevřou české galerie a muzea. I když do nich bude moci vstoupit najednou jenom čtvrtina maximálního počtu návštěvníků, už teď se největší zájem upíná k výstavě Rembrandta van Rijna v Národní galerii Praha a ke Slunečním králům v Národním muzeu. Ale ani ostatní výstavní síně nechtějí zůstat stranou a pokusí se dohnat čas, o který během podzimní karantény přišly.

Co se Národní galerie (NGP) týče, ta už nyní avizuje, že v Paláci Kinských, kde je výstava Rembrandt: Portrét člověka k vidění, od čtvrtka prodlouží otevírací dobu od devíti hodin ráno do devíti hodin večer s tím, že bude otevřeno sedm dní v týdnu. Do výstavních prostor bude moci být najednou vpuštěno nejvíce 40 lidí najednou, posíleny budou také počty kustodů a ostraha, která bude dávat pozor, aby se v galerii, ale ani před ní netvořily hloučky lidí. „Je to proto, že chceme vyjít návštěvníkům vstříc, navíc u této výstavy očekáváme velký zájem ze strany veřejnosti,“ vysvětluje tisková mluvčí NGP Eva Sochorová.

Dalším zimním lákadlem galerie je retrospektiva Mikuláše Medka Nahý v trní ve Valdštejnské jízdárně a v dalších prostorách NGP. Zde se otevírací doba prodlužovat nebude, do Valdštejnské jízdárny pak bude vpuštěno vždy maximálně 38 lidí naráz. Zatímco Rembrandt bude v Praze k vidění do 30. ledna, Medek měl původně končit 10. ledna. „O prodloužení samozřejmě jednáme, ale v tuto chvíli nejsem schopná potvrdit žádný výsledek,“ líčí Sochorová.

Pokud by se ale expozice prodlužovaly, Medek by ve Valdštejnské jízdárně mohl zůstat maximálně do konce ledna, protože pak na něj navazuje projekt Toyen. U Rembrandta by nejzazší datum návštěvy byl konec února, protože je sestaven z řady zahraničních zápůjček, jež se musí vrátit ke svým majitelům.

Sluneční králové naživo

Národní muzeum plánuje ve čtvrtek otevřít svou Historickou i Novou budovu, České muzeum hudby a Náprstkovo muzeum. Součástí je i výstava Sluneční králové, která nabízí egyptské artefakty z 3. až 1. tisíciletí př. n. l. z lokality Abúsíru. K vidění tu je například královská socha panovníka Raneferefa nebo rozsáhlý soubor soch z hrobek princezny Šeretnebtej a písaře Nefera. Nezmění-li se situace, návštěvníci se s nimi budou moci seznámit do 7. února.

Na restart se připravují také v Moravské galerii v Brně. Ta v současné chvíli nabízí dva hlavní výstavní projekty – Rajlich 100 a Rafani. Dnes proto bude zasedat velká porada vedení, aby s ministerstvem kultury vyjednala kroky na nejbližší dny. „Naším záměrem je určitě otevřít výstavy, u kterých jsme prodloužili termíny. Ať už jde o retrospektivu grafika Jana Rajlicha nebo sérii výstav Rafanů. Ale v tuto chvíli vám nemohu říci, zda se otevřou ve čtvrtek, příští týden nebo až před Vánocemi,“ vysvětluje tisková mluvčí galerie Daniela Křižanová. Část expozic se koná v Pražákově a část v Místodržitelském paláci, z nichž každý po zavedení nových opatření pojme na 100 návštěvníků.

Plán na příští dny mají naproti tomu už hotový v pražské Galerii Rudolfinum, kde se ve čtvrtek na pár dní znovu otevře výstava Unplugged, aby si ji lidé mohli užít přes víkend, než definitivně v neděli skončí. „Výstava bude otevřená do neděle 6. prosince, zájemci si ji mohou prohlédnout od 10 do 16 hodin, tak, aby si užili přirozeného denního světla, které výstava využívá. Návštěvníky určitě potěší fakt, že vstup na výstavu je volný,“ vysvětluje ředitel galerie Petr Nedoma. Následně se tým galerie začne připravovat na další výstavní projekt Compassion Fatigue Is Over s vernisáží 20. ledna.

Místo galerie výlohy, okna a balkony

S uvolněním lockdownu o sobě dávají vědět také další výstavní síně. Například pražská Galerie Václava Špály zve na znovuotevření výstavy Open End Miroslava Polácha, Dům umění v Českých Budějovicích avizuje, že expozici Některé (ne všechny) budoucnosti Josefa Bolfa prodlužuje do konce prosince a zároveň výstavu Barozzi Veiga Architects překládá na rok 2022. A pražská Villa Pellé rozesílá pozvánky na čtvrteční zahájení retrospektivy ilustrátorky Galiny Miklínové Muzeum Lichožroutů – vstup vítaný!!!.

Za uměním ale zájemci nemusí jenom do muzeí a galerií – ještě dnes bude v ulicích pražské Letné, Holešovic a Bubnů k vidění venkovní výstava ARTakeaway, jež ve výlohách, oknech a balkonech nabízí více než třicítku děl současných českých umělců – od Krištofa Kintery, Michala Ureše nebo Hynka Alta přes Romanu Drdovou, Milenu Dopitovou či Lucii Michnovou až po Jana Vytisku nebo Romana Štětinu.