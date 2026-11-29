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Soubor 211 položek propojuje obrazy, sochy i sklářskou tvorbu. Celková vyvolávací hodnota všech děl přesahuje hodnotu 245 milionů korun. Aukce se koná v pražském Paláci Žofín na Slovanském ostrově. Zúčastnit se jí je možné i online na portálu Artslimit.com
První položkou byla fotografie bývalého prezidenta Václava Havla od Herberta Slavíka, jež se vydražila v kladívkové ceně za 60 tisíc korun. Následovalo další dílo od současného umělce Pasty Onera. Část výtěžku z této položky, která se vystoupala při aukci na 410 tisíc, putuje na konto neziskové organizace Post Bellum. Obraz Bárky od Jana Zrzavého se vydražil za 2 miliony 400 tisíc korun + aukční přirážku.
Vysokou kladívkovou hodnotu si zapsal i Josef Šíma s dílem Conflans St. Honorine. Kladívková hodnota se ve finále vyšplhala na 12 milionů 600 tisíc korun. Na omračujících 44 milionů 640 tisíc se vyšplhala malba od Emila Filly s názvem Hudebník. Dosud nejdražší Fillova díla byla Hlava starého muže a Čtenářka každé za 32,4 milionu Kč. I v jeho případě se jednalo o autorský aukční rekord.
Nejvýznamnějším dílo aukce, tedy olejomalba od umělkyně Toyen s názvem Finis terrae z roku 1937, se v kladívkové ceně prodala za neuvěřitelných 116 milionů korun. Jde o světový aukční rekord malířky a v ČR třetí nejdražší vydražené dílo.
Obraz zůstával několik desetiletí v soukromé sbírce. Vznikl ve vrcholném období tvorby Toyen, kdy její osobitý malířský jazyk dosáhl plné zralosti a pražský surrealismus se stal součástí mezinárodního uměleckého dění.
Název díla, v překladu „konec země“, evokuje hranice známého světa a současně odkazuje k Bretani, jejíž krajina Toyen fascinovala. Pochází z významné hradecké sbírky Rudolfa Hršela, jenž je díky osobnímu přátelství získal přímo od autorky. Dražba začne na částce 60 milionů korun. Druhou prací Toyen je vzácná raná Továrna, dokládající počátky jejího svébytného výtvarného projevu.
Kromě maleb jdou do aukce také díla sochařská a skleněná tvorba. Tavená skleněná plastika Modré oko pyramidy Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové rozvíjí vztah skleněné hmoty, světla a prostoru. Sochařskou nabídku tvoří práce Jana Štursy, Josefa Mařatky, Břetislava Bendy či Eva ve větru Olbrama Zoubka.
Současnou tvorbu zastupuje výběr etablovaných osobností i mladší generace. Patří k nim například Jiří Anderle, Vojtěch Kovařík, Pavla Malinová, Jan Pištěk, Daniel Pitín, Jan Poupě, Michael Rittstein, Jaroslav Róna, Lubomír Typlt a Pasta Oner. Mezinárodní rozměr nabídky rozšiřuje dílo jihoafrického umělce Williama Kentridge.
Součástí aukce bude také charitativní sekce s díly Ivany Bednářové, Pasty Onera, Herberta Slavíka a Emmy Srncové.