Gangy z Birminghamu mají problém. Producenti nutili hrát i herce s pozitivními testy na covid

Na populární seriál Gangy z Birminghamu (Peaky Blinders) se snesla kritika poté, co vyšlo najevo vážné porušování bezpečnostních nařízení během natáčení nové série.

Začátkem minulého týdne štáb pozastavil natáčení šesté a poslední série historické gangsterky. Důvodem podle mluvčí seriálu byl nejspíše falešně pozitivní test na koronavirus jednoho z herců.

Svědectví lidí přímo z natáčení ale hovoří o tom, že producenti si vynutili pokračování natáčení i přes tento pozitivní test. Ačkoliv druhý test stejného herce vyšel negativně, herci si stěžují na to, že i kdyby první test byl pozitivní falešně, v té době to nikdo netušil a natáčení se mělo neprodleně zastavit kvůli možnému riziku. Jiní členové štábu dokonce tvrdí, že je o možné nákaze na place nikdo ani neinformoval.



Seriál Gangy z Birminghamu musel pozastavit natáčení kvůli koronaviru již loni v březnu. Když se letos v lednu kamery znovu rozjely, oficiální webová stránka uváděla toto: „Produkční tým Gangů z Birminghamu přišel s detailním plánem, aby mohl být seriál natáčen v bezpečném a zodpovědném prostředí. To vše v souladu s vládními zákony.“

Seriál sice spadá pod BBC, ale natáčejí ho pro něj dvě britské produkční společnosti. Pokud by se ukázalo, že producenti vědomě porušují bezpečnostní nařízení, mělo by to dopad i na covidovou pojistku seriálu. To by znamenalo odsun peněz od díla, které má kvůli covidu už tak zpožděné natáčení a finanční ztráty.

Populární seriálovou ságu rodinného gangu Shelbyových s hercem Cillianem Murphym v hlavní roli navíc postihla v polovině dubna i jiná tragédie. Na rakovinu ve věku 52 let zemřela britská herečka Helen McRoryová, jež v seriálu ztvárnila Polly Shelbyovou, matriarchu klanu a tetičku hlavní postavy.