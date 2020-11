Geralt musí počkat. Natáčení nového Zaklínače už podruhé zdržel koronavirus

REDANIE Společnost Netflix již podruhé musela zastavit natáčení očekávané druhé série seriálu Zaklínač (The Witcher). Čtyři členové štábu jsou pozitivní na covid-19. Zatím není jasné, o kolik se opozdí premiéra seriálu. Počítalo se s rokem 2021.

Natáčení probíhá ve studiích Arborfeld v západním Londýně. Zatím není jasné, kdy se natáčení rozběhne znovu. Štáb teď čeká rozsáhlé testování, izolace a dezinfekce všech kulis. Není to totiž poprvé.

Produkce se na zastavila kvůli koronaviru již v březnu. Pozitivní test tehdy vyšel norskému herci Kristoferovi Hivju, který v druhé sérii ztvárňuje nestvůrného Nivellena z povídky Zrnko pravdy.

„Produkci seriálu jsme zastavili ještě předtím, než jsme toto zjistili. Jako bezpečnostní opatření jsme ale celá studia okamžitě zavřeli a zajistili jejich důkladnou dezinfekci,“ uvedl tehdy Netflix v emailové zprávě magazínu Deadline.

Geralt podruhé

Přesvědčen o tom, že Yennefer zemřela při bitvě u Soddenu, Geralt bere Ciri na nejbezpečnější místo, které zná - do prastarého sídla Zaklínačů, pevnosti Kaer Morhen. Zatímco králové, elfové, lidé a démoni bojují o nadvládu mimo zdi pevnosti, Geralt musí chránit dívku před něčím daleko nebezpečnějším - temným silám zevnitř. Alespoň tak zní nástřel děje druhé série, který společnost Netflix zveřejnila již v srpnu.

Pokračování by mělo být méně složité co se týče časové souslednosti. Zaklínačem 2 se bude držet jen jedné časové linie. Zároveň představí několik nových postav ze Sapkowského románů. Víme, že v roli nestvůrného Nivellena se představí Kristofer Hivju, kterého fanoušci znají ze Hry o trůny. Mecia Simpsonová zase ztvární elfskou královnu Enid an Gleanna, známou také jako Francesca Findabair. Fanouškovský web Redanian Intelligence píše, že do nové série zasáhnou i oblíbené knižní postavy jako Dijkstra nebo Rience. Objeví se i pochopitelně Geraltova zaklínačská „rodina“ včetně Vesemira (Kim Bodnia).

Druhá série bude mít stejnou osmidílnou skladbu jako ta první. Režisérsky se na ní vystřídají Stephen Surjik (seriály Umbrella Academy, Ztraceni ve vesmíru), Sarah O´Gormanová (seriály Prokletá, Poslední královstí), Ed Bazalgette (seriály Pán času, Třída) a Geeta Patelová (seriály Superstone, Dead to Me). Každý režíruje přesně dva díly.

Mimochodem, druhá série není jediným zaklínačským dílem od Netflixu. Společnost již v lednu letošního roku oznámila, že pracuje na animovaném filmu The Witcher: Nightmare of the Wolf (Zaklínač: Vlkova noční můra). Příběhově by měl sledovat osudy Vesmira. Zatím ale není jasné, kdy bude mít premiéru. Netflix zároveň plánuje i šestidílnou minisérii The Witcher: Blood Origin (Zaklínač: Původ krve), jež dokumentárním způsobem seznámí diváka s Geraltový světem.

Bílý vlk

První povídky o Geraltovi z Rivie začaly vycházet v osmdesátých letech v polském magazínu Fantastyka, který se věnoval sci-fi a fantasy. Spisovatel Andrzej Sapkowski napsal osm knížek. Zaklínač se stal tak populárním, že vznikla i řada deskových her, komiksů a trojice úspěšných videoher. Právě kritikou oceňované videohry Geralta proslavily po celém světě.

Mezi léty 2001 a 2002 navíc vznikl polský film a následně třináctidílný seriál, kde si Geralta zahrál Michał Żebrowski (Ohněm a mečem, Šrámy). Polský seriál ale dnes kvůli svému nízkému rozpočtu a efektům dělaným „na koleni“ budí spíše úsměvy.