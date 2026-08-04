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Píseň The Song of Good Hope během obřadu společně přednesli frontman skupiny Pearl Jam Eddie Vedder, Markéta Irglová, která s Glenem Hansardem získala Oscara za píseň Falling Slowly, hudebník Thomas Bartlett a členové skupiny The Frames.
Na svého manžela zavzpomínala také Maire Hansardová. Poděkovala policistům, kteří mu v noci jeho smrti poskytovali pomoc, i za život, který spolu prožili při hledání „pravdy a krásy“. Dodala, že jejich syn se dnešního pohřbu neúčastní, jeho otce však připomíná povaha, kterou po něm zdědil.
Na svého staršího bratra zavzpomínal také Richard Hansard. Řekl, že kvůli šestnáctiletému věkovému rozdílu pro něj Glen představoval otcovskou postavu. Svůj projev zakončil slovy:
„Glen jednou řekl, že když někoho ztratíte, ve skutečnosti ho neztratíte. Zdědíte to nejlepší z něj. A pokud máte dost síly a vůle, získáte je zpět. A my jsme je získali. Zdědili jsme všechna ta kouzelná, barevná slova, objetí, rozhovory, šílenství, smutek i pronikavou krásu, kterou mohl dát jen bratr, manžel a otec. Děkuji, Glene. Děkuji, bratře.“
Obřad zahájilo hudební vystoupení člena skupiny The Frames Colma Mac Con Iomaireho a irského hudebníka Liama Ó Maonlaího. Následně Mac Con Iomaire přinesl k oltáři kytaru jako symbol posledního rozloučení.
Rakev do katedrály přivezl pohřební vůz tažený čtyřmi koni. Mezi smutečními hosty jsou bývalý předseda irské strany Sinn Féin Gerry Adams, britští herci Steve Coogan a Chris O’Dowd, herečka Angeline Ballová, která si s Glenem Hansardem zahrála ve filmu The Commitments, nebo irský zpěvák Dermot Kennedy.
Lidé, kteří se dovnitř chrámu nedostali, jeho průběh sledují na velkoplošných obrazovkách v přilehlém parku St Patrick’s Park.
Už v pondělí se s hudebníkem mohla rozloučit veřejnost při pietním setkání v kapli Irského muzea moderního umění, kde mu poslední poctu vzdalo více než 11 000 lidí.
Rodina na hudebníkově instagramovém účtu poděkovala za „obrovskou vlnu lásky“, která ji po jeho smrti zaplavila. Zároveň požádala všechny, kteří by chtěli poslat květiny a dary, aby raději přispěli irské dobročinné organizaci Dublin Simon, která pomáhá lidem bez domova, nebo organizaci Ukrainian Action, jež zajišťuje humanitární pomoc Ukrajině.
Fanoušci se s Hansardem mohli naposledy rozloučit už v pondělí v kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu. Tělo zesnulého zde bylo vystaveno od 11:00 do 16:00 místního času.
Glen Hansard zemřel tragicky v 29. července ve věku 56 let při havárii na motocyklu v dublinské čtvrti Lucan.
Narodil se 21. dubna 1970 v Ballymunu do chudé dělnické rodiny. Už v mládí projevoval lásku k hudbě a ve třinácti letech ukončil školní docházku. Poté začal vystupovat jako pouliční hudebník. V roce 1989 založil skupinu The Frames, která patří k nejvýznamnějším irským rockovým kapelám.
Celosvětovou proslulost mu přinesl film Once, v němž si zahrál po boku své tehdejší partnerky Markéty Irglové. Jejich píseň Falling Slowly získala v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň a otevřela oběma umělcům cestu k mezinárodnímu publiku. Následovalo rozsáhlé koncertní turné po celém světě. Hansard později působil i jako sólový interpret.