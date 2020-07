GLOSA: Nejlepší album Richarda Müllera na vyšlo na vinylovém LP

Každý definitivní soud je samozřejmě diskutabilní. Nicméně označit album 33, které natočil v Kristových letech Richard Müller zčásti pod dojmem tohoto věku, jemuž bývá přisuzován zlomový význam (a jemuž věnuje stejnojmennou píseň Kristove roky, začínající slovy "Tak náhle sa ten vek priblížil / kedy spočinúť mám na kríži / Kristove roky kopli rázne do dverí / pokúšam sa tomu stále neveriť"), a zčásti pod dojmem první návštěvy Spojených států, to lze vcelku bez uzardění.

Výjimečnému albu, které nyní vychází v reedici a poprvé se objevuje na vinylu, předcházelo Müllerovo působení v kapele Banket a sólový debut Neuč vtáka lietať, dnes – stejně jako album 33 – možná trochu nedoceněný. Je to proto, že z obou alb vzešlo jen po jednom skutečném hitu: v případě debutu to byla píseň Nebude to ľahké, na 33 balada Milovanie v daždi.

Jenomže dobrou hudbu neurčuje popularita, a i v případě Richarda Müllera víme, že leckteré skladby, které si s ním notovaly vyprodané haly, klouzaly hodně po povrchu a řadě méně známých písní se nemohou rovnat.

Z každé písně na albu 33 doslova dýchá autenticita, prožitek, zpěvák vytáhl celý rejstřík svých výrazů, od šansonově rozervaného, přes divadelnický až po rockový. Autorsky se na nich poprvé podepsala autorská dvojice Jaroslav Filip a samotný Richard Müller.

Zásadní na albu je i to, že se mezi doprovodnými hudebníky objevilo několik tehdejších nováčků, kteří dnes patří ke slovenské elitě: baskytarista Oskar Rózsa (dnes respektovaný skladatel, kapelník i dirigent napříč žánry), bubeník Martin Valihora (s bohatými zkušenostmi z USA se vrátil na Slovensko, hrál s Mariánem Vargou a dnes je členem Bártovy Illustratosphere) nebo kytarista Daniel Salontay (instrumentální duše jedné z nejzajímavějších slovenských kapel Longital).