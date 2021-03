GLOSA: Obdivovatel černých muzikantů Kenny Wayne Shepherd je prý rasista

PRAHA Kenny Wayne Shepherd je třiačtyřicetiletý kytarista, který hraje blues. Také má sbírku aut, protože na tu kytaru hraje skvěle, je úspěšný, a na to, aby sbíral auta, má peníze.

Ale protože to také býval úplně normální americký teenager (jakkoli mu byl kdysi přisuzován titul zázračného kytarového dítěte), koukal na filmy a seriály adekvátní věku. Jako kluk měl rád enormně populární seriál The Dukes of Hazzard a když zbohatl, do své sbírky aut si pořídil repliku vozu, přezdívaného General Lee, který v tomto seriálu hrál zásadní roli.

Letos byl Kenny Wayne Shepherd nominován na nejlepšího bluesrockového kytaristu loňského roku v prestižních cenách Blues Music Awards. 18. března přišla zpráva, že pořádající The Blues Foundation jeho nominaci stahuje. Nějaký mudrc totiž přišel na to, že na střeše auta z The Dukes of Hazzard je jižanská konfederační vlajka, symbol rasismu. Z čehož prý plyne, že Kenny Wayne Shepherd je rasista. On sám ve svém prohlášení říká, že dotyčný vůz má zavřený v garáži, nikam v něm nevyjíždí, a vlajku na střeše má trvale zakrytou, právě proto, že se jako symbol neslučuje s jeho viděním světa.

Někdo může říct, že je pozdě bycha honit a že jižanská vlajka (kterou mimochodem rádi nosí jako nášivky kdejací neonacisté na celém světě, včetně našich) je skutečně přes čáru. Jenomže úplně stejně přes čáru je nařčení právě tohoto kytaristy z rasismu.

Kenny Wayne Shepherd celý život hrál blues, tedy „černou hudbu“. Vždy jako své hlavní vzory uváděl právě černé muzikanty, se snad desítkami z nich se během kariéry setkal na pódiu a oni ho plácali po ramenou. A na svoje album 10 Days Out: Blues from the Backroads v roce 2007 pozval jako hosty například B.B. Kinga, Huberta Sumlina, Gatemoutha Browna, Honeyboye Edwardse nebo Pinetopa Perkinse, všechny „černé jak saze“. Dělal by tohle opravdu rasista?