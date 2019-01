GLOSA: Žaluj jen toho, kdo má prachy, vzkazují pozůstalí Nirvany

S odkazem na americká média uvedla v pátek ČTK, že jedna z nejslavnějších rockových kapel 90. let Nirvana zažalovala výrobce oblečení Marc Jacobs poté, co do své nové řady zahrnul několik modelů se žlutým "smajlíkem" s křížky místo očí a vyplazeným jazykem, který je jedním ze symbolů kapely. Jacobs prý logo použil bez povolení a Nirvana nyní u soudu v Kalifornii požaduje nařízení o nápravě a finanční odškodnění.

Žaloba byla podána na konci prosince a Dave Grohl a Krist Novoselic, pozůstalé dvě třetiny kapely, uvedli, že malůvku vytvořil sám Kurt Cobain v roce 1991. Dost komicky zní douška, že Nirvana „tento návrh chráněný autorskými právy používá trvale od roku 1992 k identifikaci své hudby“. Upřímně řečeno, vždycky mi připadalo, že není hudbě a celkové image Nirvany nic vzdálenějšího než právě tenhle poněkud infantilní smajlík. Že bych si podle něj identifikoval Cobainovy písničky... No ale je prostě pravda, že k Nirvaně patří, že ho používá, ať si o tom člověk myslí, co chce.

Tričko z nové série firmy Marc Jacobs Redix Grunge

ČTK dále vysvětluje, že předmětem sporu je módní kolekce Redux Grunge uvedená v listopadu, která se vrací ke stylu z úvodu 90. let a zároveň k modelům z počátků Jacobsovy kariéry v roce 1993, kdy byl žánr grunge na vrcholu. Součástí kolekce je hned několik položek se smajlíkem Nirvany, média však zmiňují hlavně tričko, které se od klasických fanouškovských liší pouze tím, že místo názvu kapely je zde uvedeno slovo „heaven“ (anglicky nebe) a místo přeškrtnutých očí má žlutý obličej písmena M a J. A teď to možná nejdůležitější: Marc Jacobs toto tričko prodává za 115 dolarů (přes 2500 Kč).

Souhlasím s tím, že pro každou kapelu je důležité si umět „ohlídat“ grafické prvky, které spoluvytvářejí její image. Kauza se smajlíkem Nirvany ale pro mě má trochu tragikomický rozměr v tom, že Grohl a Novoselic žalují firmu, která vyrábí zjevně relativně luxusní a drahé zboží, tudíž zde je jistá pravděpodobnost, že se jim podaří nějaký ten dolar vysoudit.

Takové tričko Nirvany čínské výroby si lze objednat na e-shopu Aliexpress za osm dolarů (bez poštovného)

Tričky, která si Marc Jacobs vzal za vzor, je ovšem zaplavený celý svět. Můžete je za pár šupů koupit prakticky v jakémkoli kamenném i webovém shopu, přičemž je oprávněné předpokládat, že autorizovaných, tedy takzvaně oficiálních, je jen zlomkové procento. Zkuste se podívat třeba na oblíbený čínský megashop Aliexpress – tam je k mání za, bratru, osm doláčů. No jo, ale žalujte nějakého tiskaře sídlícího kdesi na předměstí Šanghaje...

PS: Aby absurdit v téhle věci nebylo málo: jednou z tváří kolekce Redux Grunge je modelka a herečka Coco Gordon Moore. Ano, dcera rozvedeného páru Kim Gordon a Thurstona Moorea z kapely Sonic Youth, blízkých přátel Kurta Cobaina…