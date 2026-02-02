Předávání cen Grammy moderoval jihoafrický komik Trevor Noah a během moderování žertoval i o tom, že byl Trump hostem na Epsteinově ostrově. „Píseň roku! Gratulujeme, Billie Eilish. Páni. To je Grammy, kterou chce každý umělec – skoro stejně jako Trump chce Grónsko. Což dává smysl, protože od té doby, co Epstein odešel, potřebuje nový ostrov, kde by mohl trávit čas s Billem Clintonem,“ řekl Noah.
Na situaci v zemi, především Trumpovu protiimigrační kampaň, během níž agenti ICE zastřelili už dva Američany, zatkli i několik dětí předškolního věku, reagovali i umělci ve svých děkovných proslovech. „Nejsme divoši. Nejsme zvířata. Nejsme mimozemšťané. Jsme lidské bytosti a jsme Američané,“ řekl portorikánský zpěvák Bad Bunny a vyzval lidi, aby se nenechali „kontaminovat nenávistí“.
„Na ukradené půdě není nikdo ilegálně. ‚Fuck ICE‘ je vše, co bych chtěla říct,“ řekla při přebírání Grammy za nejlepší píseň zpěvačka Billie Eilish.
Prezident Trump brzy po odvysílání přenosu zveřejnil svou reakci na své sociální síti. Nebral si servítky a moderátorovi poslal ostrý vzkaz.
„Ceny Grammy jsou NEJHORŠÍ, prakticky nesledovatelné! CBS má štěstí, že už nemusí tento odpad vysílat,“ napsal Trump. „Moderátor Trevor Noah, ať už je to kdokoli, je skoro stejně špatný jako Jimmy Kimmel na oscarovém ceremoniálu s nízkou sledovaností. Noah o mně NESPRÁVNĚ řekl, že Donald Trump a Bill Clinton trávili čas na Epsteinově ostrově. ŠPATNĚ!!! Nemohu mluvit za Billa, ale já jsem nikdy nebyl na Epsteinově ostrově ani nikde v jeho blízkosti a až do dnešního večera, kdy zaznělo toto nepravdivé a hanlivé tvrzení, jsem nikdy nebyl obviněn, že jsem tam byl, ani falešnými médii,“ uvedl Trump.
„Noahu, ty naprostý ztroskotanče, radši si ujasni fakta, a to rychle. Vypadá to, že pošlu své právníky, aby zažalovali tohoto ubohého, patetického, talentu zbaveného, hloupého moderátora a žalovali ho o spoustu peněz. Zeptej se Little George Slopadopoluse a dalších, jak to dopadlo. Zeptej se také CBS! Připrav se, Noahu, užiju si s tebou trochu legrace,“ pohrozil americký prezident moderátorovi, patrně v narážce na dřívější kauzu s moderátorem Georgem Stephanopoulosem.
Už 68. ročník Cen Grammy udělovali v Los Angeles. V kategorii album roku zvítězil portorikánský raper Bad Bunny za kolekci Debí tirar más fotos. V historii hudebních cen je to poprvé, co hlavní cenu dostalo španělsko-jazyčné album. Nahrávkou roku je singl Luther od amerického rapera Kendricka Lamara a zpěvačky SZA. Nejlepší píseň – Wildflower – nazpívala Billie Eilish.