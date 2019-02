Grammy za píseň roku získal Gambino, historicky první rapper, za píseň o diskriminaci Afroameričanů v USA

Přehled vítězů v hlavních kategoriích Album roku : Kacey Musgravesová - Golden Hour



: Kacey Musgravesová - Golden Hour Nahrávka roku : Childish Gambino - This Is America



: Childish Gambino - This Is America Píseň roku : Childish Gambino - This Is America



: Childish Gambino - This Is America Objev roku : Dua Lipa



: Dua Lipa Nejlepší popové vokální album: Ariana Grandeová - Sweetener



Nejlepší popový sólový výkon: Lady Gaga - Joanne (Where Do You Think You're Goin'?)



Nejlepší popový duet: Lady Gaga a Bradley Cooper - Shallow



Nejlepší rockové album: Greta Van Fleet - From the Fires



Nejlepší album současné městské hudby : The Carters - Everything Is Love



: The Carters - Everything Is Love Nejlepší country album: Kacey Musgravesová - Golden Hour



Nejlepší album alternativní hudby : Beck - Colors



: Beck - Colors Nejlepší rapové album: Cardi B - Invasion of Privacy



Nejlepší R&B album: H.E.R. - H.E.R.



Nejlepší rocková píseň: St. Vincent - Masseduction



Nejlepší rockový výkon: Chris Cornell - When Bad Does Good



Nejlepší videoklip : Childish Gambino - This Is America