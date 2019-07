Greta Thurnbergová rockerkou. Ke spolupráci si ji přizvala britská kapela The 1975

Indierocková Kapela The 1975, která v Česku naposledy vystupovala na festivalu Rock for People v roce 2017, spolupracuje se známou klimatickou aktivistkou Gretou Thurnbergovou. Ta otevírá nové album kapely nazvané Notes on a Conditional Form odříkaným apelem na posluchače.

„Musíme si uvědomit, že předchozí generace selhaly. Všechna politická uskupení ve své současné podobě selhala,“ odříkává Thurnbergová v první písni alba, takzvaném intru. „Všechno se musí změnit. Změna musí začít dnes,“ uzavírá vůbec první host v celé historii populární kapely.

Skupina svůj aktivismus dotahuje ještě dál. Nové album není u prodejců zabaleno v plastovém obalu, jak bývá zvykem, ale v rozložitelné „košilce“ z recyklovaného papíru. Stejně ekologicky přátelská by měla být i řada triček a jiných upomínkových předmětů k nové desce.

‚Guru apokalypsy‘. Greta Thurnbergová mluvila ve francouzském parlamentu, pravice vyjadřovala odpor Greta Thurnbergová již delší dobu rozděluje společnost na dva tábory. Například 23. července promluvila ve Francouzském národním shromáždění. Někteří pravicoví poslanci se jí vysmáli a označili ji za „guru apokalypsy“. Zelení a strana En Marche! francouzského prezidenta Emmanuela Macrona naopak její projev přivítali.