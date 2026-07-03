Gyllenhaalová, nebo Hoffman? Zájem o vstupenky na festival mluví jasně

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  12:14aktualizováno  12:14
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Maggie Gyllenhaalová na Academy Museum Gala v Los Angeles (18. října 2025) | foto: Reuters

Zatímco slavnostní zahájení 60. ročníku MFF Karlovy Vary proběhne dnes v 18 hodin, pro diváky už festival odstartoval včera. Získat vstupenky na páteční a sobotní projekce vyžadovalo značné úsilí a první návštěvníci stáli ve frontě mnoho hodin, i přes noc.

Absolvent je beznadějně vyprodaný

Jubilejní 60. ročník slibuje mimořádně silnou sestavu filmových hostů. Na slavnostním zahájení se objeví Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg, Dustin Hoffman i Harvey Keitel. Řada z nich se pak divákům představí také mimo zahajovací ceremoniál, a to při uvedení vybraných filmů ve Velkém sále hotelu Thermal.

Jedním z největších lákadel je Dustin Hoffman, který v sobotu uvede legendární snímek Absolvent z roku 1967. Přestože jde o filmovou klasiku, kterou většina diváků zná, viděla ji nebo o ní alespoň slyšela, vstupenky zmizely bleskovou rychlostí. Už krátce po zahájení prodeje je zoufalí fanoušci sháněli přes festivalovou nástěnku, často i za několikanásobek původní ceny. Velký sál hotelu Thermal přitom pojme 1 148 sedících diváků, a i když je zájem výrazně vyšší, víc míst jednoduše není.

Karlovy Vary se chystají na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. (3. července 2026)
Hlavní hvězda 60. Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, americký herec Dustin Hoffman přiletěl do lázeňského města. (2. července 2026)
Herec Jesse Eisenberg dorazil na filmový festival v Karlových Varech. (2. července 2026)
Karlovy Vary se chystají na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. (3. července 2026)
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Film Maggie Gyllenhaalové zatím netáhne

O poznání chladnější zájem zatím provází film Nevěsta!, který v sobotu večer osobně uvede Maggie Gyllenhaalová. Herečka, režisérka a scenáristka, sestra neméně slavného Jakea Gyllenhaala, za něj letos ve Varech převezme Cenu prezidenta festivalu.

Nevěsta! je novým zpracováním frankensteinovského motivu. V příběhu ožívá zavražděná mladá žena, která má být stvořena jako partnerka pro legendární monstrum. Snímek přitom láká na výrazné herecké obsazení: hrají v něm Jessie Buckley, Christian Bale, Penélope Cruzová, Annette Beningová a režisérčin manžel Peter Sarsgaard i bratr Jake Gyllenhaal.

Jenže zatímco Hoffmanův Absolvent patří k nejžádanějším projekcím úvodu festivalu, Nevěsta! podobnou horečku nevyvolala. Film má za sebou rozporuplné kritické ohlasy i slabší divácké přijetí a v příjmech z kin výrazně zaostal za očekáváním. Možná právě proto bylo možné vstupenky na projekci získat ještě v průběhu dne, a to i přesto, že ji osobně uvede jedna z hlavních hvězd letošního ročníku.

Kdyby Maggie Gyllenhaalová uváděla některý ze svých starších hereckých hitů, například Temného rytíře, Sekretářku nebo Donnieho Darka, zájem by možná vypadal jinak.

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