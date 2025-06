Poté co americká společnost Warner Bros. Discovery v únoru oznámila jména herců bradavických profesorů Snapea a Brumbála a poté v květnu trojici protagonistů Pottera, Weasleyho a Grangerovou, nyní známe tváře dalších devíti herců.

V lavicích učitelů Johna Lithgowa, který ztvární nejmocnějšího kouzelníka Albuse Brumbála, a Paapy Essiedu, profesora lektvarů, usednou jako hogwartští studenti Leo Earley, Alessia Leoniová a Sienna Moosahová.

Matku Rona Weasleyho ztvární Katherine Parkinsonová. Lox Pratt a Johhny Flynn zahrají roli Malfoyových. Dursleyovými rodiči se stanou Bel Powleyová a Daniel Rigby. Postavu Korneliuse Popletala zahraje Bertie Carvel.

Na obrázku jsou v horní řadě zleva doprava Katherine Parkinsonová (Molly Weasleyová), Leo Earley, Johnny Flynn (Lucius Malfoy). V prostřední řadě Lox Pratt (Draco Malfoy), Alessia Leoniová, Sienna Moosahová. V poslední řadě Bel Powleyová (Petunia Dursleyová), Daniel Rigby (Vernon Dursley), Bertie Carvel (Kornelius Popletal)

Kontroverze kvůli Rowlingové

Volbu nových herců americkou společností doprovázejí kontroverze kvůli autorčině postoji k trans lidem. Zvolení herci jsou tak často na sociálních sítích ale i v reálném životě vystaveni kritice. Ta se týká buď podpory autorky jako transfobní figury často vyhrocené společenské diskuze, nebo výběru samotných herců.

Kritici jim vyčítají, že participací na seriálu podporují, ať už finančně, nebo svým jménem kroky autorky. Zmínění herci se však často staví proti samotné autorce. Tak například Nick Frost, který zahraje Hagrida, poskytl médiím rozhovor, ve kterém se podle deníku The Guardian vymezil proti autorce slovy, že jeho názory „se v žádném případě neshodují“ s názory J. K. Rowlingové.

Herec, který hraje Albuse Brumbála dokonce podepsal petici vyzývající britský zábavní průmysl k ochraně trans lidí, ale ani to ho neuchránilo před kritikou.

Kritika neminula ani nově oznámené herce. Katherine Parkinsonová, která v seriálu vystoupí jako Molly Weasleyová, se rovněž tento týden stala jejím terčem. Ta už dříve hrála ve filmu The IT Crowd v režii Grahama Linehana, který podle The Guardian podporuje Rowlingové názory na trans lidi. Právě v této souvislosti je herečka rovněž zmiňována.

Komentátor The Guardian v této souvislosti poznamenal, že jde o změnu paradigmatu práce ve filmovém průmyslu. „V roce 2025 herci z Harryho Pottera nepřijímají jen práci v televizním seriálu, ale činí politické prohlášení, ať už se jim to líbí, nebo ne,“ napsal v komentáři.

Od slavné autorky ke kontroverzní postavě

Jedno z prvních spisovatelčiných veřejných vystoupení v této oblasti bylo v roce 2019, připomíná deník The Guardian. Tehdy podpořila daňovou specialistku Mayu Forstaterovou. Ta přišla o práci poté, co na síti X (tehdejší Twitter) mimo jiné napsala, že trans lidé své biologické pohlaví nemohou změnit.

O rok později v červnu slavná autorka například sdílela na sociálních sítích odkaz na komentář s titulkem „Vytvořme rovnoprávnější postcovidový svět pro lidi, kteří menstruují“. Kritizovala jeho neutrální tón.

„Lidé, kteří menstruují. Jsem si jistá, že pro tyhle lidi kdysi existovalo nějaké slovo. Pomozte mi někdo. Wumben? Wimpund? Woomud?“ poukazovala Rowlingová na tvar slova žena, které v angličtině zní woman. Řada celebrit, mezi nimi i Daniel Radcliffe, vyjádřila s jejími slovy nesouhlas.

A kontroverze vyvolalo v nedávné době také její vyjádření k verdiktu britského Nejvyššího soudu. Ten v polovině dubna rozhodl, že zákon o rovnosti pohlaví definuje ženu jako osobu, jež se narodila jako biologická žena. Vyhověl tak aktivistické skupině Za skotské ženy (For Women Scotland). Tu podporuje právě i Rowlingová. Podle agentury AP patrně věnovala organizaci desítky tisíc liber.