Seriál Harry Potter: Kdy a kde uvidíme první díly. Na které herce se můžeme těšit?

Matouš Waller
  9:43
První zveřejněný teaser na nový seriál o Harry Potterovi s sebou přinesl i termín premiéry úvodní série – dočkat bychom se jí měli už o letošních Vánocích. Kde bude ke shlédnutí a na koho se v ní můžeme těšit?
Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců

Alastair Stout jako Ron Weasley v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců
Arabella Stanton jako Hermiona Grangerová v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců
Arabella Stantonová, Dominic McLaughlin a Alastair Stout v Londýně na HBO Max...
Dominic McLaughlin v seriálu Harry Potter (2026)
22 fotografií

Společnost HBO, která spolu se studiem Warner Bros. stojí za vznikem nové adaptace legendárních knih o mladém čaroději, v polovině týdne zveřejnila první oficiální teaser. Jen den předtím fanoušky nalákala sdílením fotografie hlavního hrdiny s koštětem v ruce cestou na famfrpálové hřiště.

Kde a kdy nový seriál Harry Potter sledovat?

V novějším příspěvku na sociální síti fanoušky láká sled krátkých záběrů. „Nová éra Bradavic začíná. Premiéra seriálu HBO Harry Potter a Kámen mudrců bude letos o Vánocích,“ stojí v popisku. Nový seriál bude dostupný právě na streamovací platformě HBO Max.

Alastair Stout, Dominic McLaughlin a Arabella Stantonová v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců (2026)

Příspěvek na sociální síti obnovil zájem fanoušků a vyvolal i řadu reakcí. Valná většina v komentářích nijak neskrývá své nadšení, část však nedá dopustit na předchozí filmové zpracování.

Některým pak přijde sporné obsazení černošského herce Paapa Essiedu do role profesora Severuse Snapea. Najevo však dávají ale i obavy z nenaplněných očekávání.

Dosud známá fakta o připravovaném seriálu Harry Potter
Kdy se začne vysílat?na Vánoce 2026
Kde ho diváci budou moci sledovat?HBO Max
Kolik řad je v plánu?7
Kolik dílů má mít první série?8
Kdo seriál režíruje?Mark Mylod (1. série)

Seriál věrný předloze, jedna kniha = jedna série

Režie první série, která bude čítat osm dílů, se ujal Mark Mylod, pod jehož taktovkou vzniklo například několik dílů seriálu Game of Thrones. Celkem by podle každé ze sedmi knih měla vzniknout jedna série. Podle plánů HBO by měly vyjít během následujících deseti let.

Na produkci spolupracuje i autorka knih J. K. Rowlingová. Cílem tvůrců je věrnější zobrazení předlohy.

Příjezd Bradavického expresu na nádraží v Prasinkách. | foto: HBO Max

Připravovaný seriál má dle HBO oproti filmům naplno využít potenciál dlouhého formátu. Fanoušci se tak mohou těšit na scény, které tvůrci předchozích filmů museli vypustit, například nudné dějiny čar a kouzel s duchem profesora Binnse, nebo všechny sekvence se vzpomínkami v myslánce.

Fanoušci jsou z ukázky Harryho Pottera nadšení. Vadí jim ale černý Snape

Víc prostoru by mělo mít i samotné trio – například Hermiona v seriálu dostane svůj dopis a těšit se můžeme i na vysvětlení záhadně špinavého Ronova nosu během cesty vlakem do Bradavic. Dojít by mělo i na hlubší vhled do minulosti slovutného Albuse Brumbála.

John Lithgow jako Albus Brumbál v seriálu Harry Potter a Kámen mudrců | foto: HBO Max

Jak vyplývá z příspěvků nejrůznějších fanoušků, dostanuvších se na prohlídky natáčení, v seriálu se kromě již známých lokací objeví i řada dosud neviděných – podívat bychom se měli například do zatím neznámých bradavických učeben nebo dívčích pokojů v Nebelvíru.

Nové obsazení a jeden návrat

Tvůrci fanouškům dávkovali napětí i postupných zveřejňováním nového obsazení seriálu. Nejdříve se ven dostala jména ústřední trojice, nyní už ale známe většinu herců a hereček. Jediným potvrzeným hercem, který si zopakuje svou úlohu z původních filmů je Warwick Davis v roli profesora Kratiknota.

Kromě nejdůležitějších postav jsou už nyní známí i představitelé dalších bradavických studentů či profesorů, ale i jména herců ztvárňujících rodinu Weasleyových, Dursleyovy nebo otce jednoho z Harryho úhlavních soků Luciuse Malfoye.

O hudbu k novému seriálu se podle společnosti Warner Bros. postará známý skladatel Hans Zimmer společně s kolektivem autorů vystupujících pod jménem Bleeding Fingers.

Připravovaný seriál remakem

Seriál, který se koncem letošního roku poprvé objeví v nabídce streamovací platformy HBO Max, je už druhým zpracováním oblíbené knižní série.

První z osmi filmů s dnes již legendárním triem Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) a Emma Watson (Hermiona Grangerová) se na plátna dostal v roce 2001, čtyři roky po vydání knihy. Do českých kin film přišel o rok později a v recenzi iDNES.cz dostal 60 procent.

Hlavní trio na plakátu k prvnímu filmu Harry Potter a kámen mudrců z roku 2001. | foto: Max

Poslední film, představující druhou polovinu závěrečné sedmé knihy, diváci viděli v roce 2011 (ten si polepšil – z recenze si odnesl 90 procent).

O pět let později svět Harryho Pottera obohatil film Fantastická zvířata a kde je najít, založený na stejnojmenné – zprvu jen fiktivní a později i skutečné – knize. Původně mělo jít o pentalogii, po prvním dobře hodnoceném snímku však vznikly další dva filmy, jejichž přijetí bylo přinejmenším rozpačité. Tím série předčasně skončila.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.