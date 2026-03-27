Společnost HBO, která spolu se studiem Warner Bros. stojí za vznikem nové adaptace legendárních knih o mladém čaroději, v polovině týdne zveřejnila první oficiální teaser. Jen den předtím fanoušky nalákala sdílením fotografie hlavního hrdiny s koštětem v ruce cestou na famfrpálové hřiště.
Kde a kdy nový seriál Harry Potter sledovat?
V novějším příspěvku na sociální síti fanoušky láká sled krátkých záběrů. „Nová éra Bradavic začíná. Premiéra seriálu HBO Harry Potter a Kámen mudrců bude letos o Vánocích,“ stojí v popisku. Nový seriál bude dostupný právě na streamovací platformě HBO Max.
Příspěvek na sociální síti obnovil zájem fanoušků a vyvolal i řadu reakcí. Valná většina v komentářích nijak neskrývá své nadšení, část však nedá dopustit na předchozí filmové zpracování.
Některým pak přijde sporné obsazení černošského herce Paapa Essiedu do role profesora Severuse Snapea. Najevo však dávají ale i obavy z nenaplněných očekávání.
|Kdy se začne vysílat?
|na Vánoce 2026
|Kde ho diváci budou moci sledovat?
|HBO Max
|Kolik řad je v plánu?
|7
|Kolik dílů má mít první série?
|8
|Kdo seriál režíruje?
|Mark Mylod (1. série)
Seriál věrný předloze, jedna kniha = jedna série
Režie první série, která bude čítat osm dílů, se ujal Mark Mylod, pod jehož taktovkou vzniklo například několik dílů seriálu Game of Thrones. Celkem by podle každé ze sedmi knih měla vzniknout jedna série. Podle plánů HBO by měly vyjít během následujících deseti let.
Na produkci spolupracuje i autorka knih J. K. Rowlingová. Cílem tvůrců je věrnější zobrazení předlohy.
Připravovaný seriál má dle HBO oproti filmům naplno využít potenciál dlouhého formátu. Fanoušci se tak mohou těšit na scény, které tvůrci předchozích filmů museli vypustit, například nudné dějiny čar a kouzel s duchem profesora Binnse, nebo všechny sekvence se vzpomínkami v myslánce.
|
Víc prostoru by mělo mít i samotné trio – například Hermiona v seriálu dostane svůj dopis a těšit se můžeme i na vysvětlení záhadně špinavého Ronova nosu během cesty vlakem do Bradavic. Dojít by mělo i na hlubší vhled do minulosti slovutného Albuse Brumbála.
Jak vyplývá z příspěvků nejrůznějších fanoušků, dostanuvších se na prohlídky natáčení, v seriálu se kromě již známých lokací objeví i řada dosud neviděných – podívat bychom se měli například do zatím neznámých bradavických učeben nebo dívčích pokojů v Nebelvíru.
Nové obsazení a jeden návrat
Tvůrci fanouškům dávkovali napětí i postupných zveřejňováním nového obsazení seriálu. Nejdříve se ven dostala jména ústřední trojice, nyní už ale známe většinu herců a hereček. Jediným potvrzeným hercem, který si zopakuje svou úlohu z původních filmů je Warwick Davis v roli profesora Kratiknota.
- Harry Potter: Dominic McLaughlin
- Ron Weasley: Alastair Stout
- Hermiona Grangerová: Arabella Stanton
- Rubeus Hagrid: Nick Frost
- Albus Brumbál: John Lithgow
- Minerva McGonagallová: Janet McTeer
- Severus Snape: Paapa Essiedu
- Neville Longbottom: Rory Wilmot
- Seamus Finnigan: Leo Earley
- Dean Thomas: Elijah Oshin
- Draco Malfoy: Lox Pratt
Kromě nejdůležitějších postav jsou už nyní známí i představitelé dalších bradavických studentů či profesorů, ale i jména herců ztvárňujících rodinu Weasleyových, Dursleyovy nebo otce jednoho z Harryho úhlavních soků Luciuse Malfoye.
O hudbu k novému seriálu se podle společnosti Warner Bros. postará známý skladatel Hans Zimmer společně s kolektivem autorů vystupujících pod jménem Bleeding Fingers.
Připravovaný seriál remakem
Seriál, který se koncem letošního roku poprvé objeví v nabídce streamovací platformy HBO Max, je už druhým zpracováním oblíbené knižní série.
První z osmi filmů s dnes již legendárním triem Daniel Radcliffe (Harry Potter), Rupert Grint (Ron Weasley) a Emma Watson (Hermiona Grangerová) se na plátna dostal v roce 2001, čtyři roky po vydání knihy. Do českých kin film přišel o rok později a v recenzi iDNES.cz dostal 60 procent.
Poslední film, představující druhou polovinu závěrečné sedmé knihy, diváci viděli v roce 2011 (ten si polepšil – z recenze si odnesl 90 procent).
O pět let později svět Harryho Pottera obohatil film Fantastická zvířata a kde je najít, založený na stejnojmenné – zprvu jen fiktivní a později i skutečné – knize. Původně mělo jít o pentalogii, po prvním dobře hodnoceném snímku však vznikly další dva filmy, jejichž přijetí bylo přinejmenším rozpačité. Tím série předčasně skončila.