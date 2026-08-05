Před 25 lety dostal Harry svůj dopis. První díl kouzelnické série se vrací do kin

Autor:
  16:19aktualizováno  16:19
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Rupert Grint, Emma Watsonová a Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen...

Rupert Grint, Emma Watsonová a Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001) | foto: © Warner Bros

Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Richard Harris ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
Daniel Radcliffe, Rupert Grint a Emma Watsonová ve filmu Harry Potter a Kámen...
Daniel Radcliffe ve filmu Harry Potter a Kámen mudrců (2001)
19 fotografií
Je to už 25 let, co dostal neznámější počin z pera britské autorky J. K. Rowlingové své první filmové zpracování. Příběh mladého Harryho Pottera žijícího v pokoji pod schody u své tety a strýce, jemuž se obrátí život vzhůru nohama po obdržení dopisu ze Školy čar a kouzel v Bradavicích, se k blížícímu se výročí dostává znovu do kin.

První díl z čarodějnické ságy s podtitulem Kámen mudrců zavede fanoušky do Bradavic i v českých kinech poslední prázdninový týden.

Úvodní díl oblíbené série o mladém kouzelníkovi a jeho magických dobrodružstvích si budou moci fanoušci po celém světě připomenout v rámci každoročních oslavy Back to Hogwarts. Znovu po 25 letech od uvedení do kin se tak kouzly nabitý snímek Harry Potter a Kámen mudrců objeví na velkém plátně.

Film v distribuci společnosti Vertical Entertainment zařadí do svého programu všechna česká multikina v exkluzivním uvedení česky dabované verze během posledního prázdninového týdne od 27. srpna do 2. září.

Pro nedočkavé fanoušky je již nyní možné v předprodeji rezervovat vstupenky a zajistit si tak nostalgický zážitek z nejslavnější kouzelnické ságy všech dob. V českých kinech byl snímek studia Warner Bros. poprvé uveden 14. února 2002 s návštěvností 776 180 diváků.

Návrat do Bradavic

Back to Hogwarts je každoroční celosvětová oslava fanoušků Harryho Pottera, která připadá na 1. září – den, kdy podle příběhu studenti vyrážejí do Bradavic za novým školním rokem. Událost symbolicky připomíná odjezd Bradavického expresu z nástupiště 9¾ a spojuje miliony fanoušků knih, filmů a celého kouzelnického světa.

Součástí letošních oslav budou také speciální fanouškovské aktivity a digitální obsah ze světa Harryho Pottera. Fanoušci po celém světě se mohou zapojit prostřednictvím vlastních oslav, filmových maratonů nebo sdílením svých vzpomínek na sociálních sítích s hashtagem #BackToHogwarts.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.