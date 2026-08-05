Před 25 lety dostal Harry svůj dopis. První díl kouzelnické série se vrací do kin

První díl z čarodějnické ságy s podtitulem Kámen mudrců zavede fanoušky do Bradavic i v českých kinech poslední prázdninový týden.
Úvodní díl oblíbené série o mladém kouzelníkovi a jeho magických dobrodružstvích si budou moci fanoušci po celém světě připomenout v rámci každoročních oslavy Back to Hogwarts. Znovu po 25 letech od uvedení do kin se tak kouzly nabitý snímek Harry Potter a Kámen mudrců objeví na velkém plátně.
Film v distribuci společnosti Vertical Entertainment zařadí do svého programu všechna česká multikina v exkluzivním uvedení česky dabované verze během posledního prázdninového týdne od 27. srpna do 2. září.
Pro nedočkavé fanoušky je již nyní možné v předprodeji rezervovat vstupenky a zajistit si tak nostalgický zážitek z nejslavnější kouzelnické ságy všech dob. V českých kinech byl snímek studia Warner Bros. poprvé uveden 14. února 2002 s návštěvností 776 180 diváků.
Návrat do Bradavic
Back to Hogwarts je každoroční celosvětová oslava fanoušků Harryho Pottera, která připadá na 1. září – den, kdy podle příběhu studenti vyrážejí do Bradavic za novým školním rokem. Událost symbolicky připomíná odjezd Bradavického expresu z nástupiště 9¾ a spojuje miliony fanoušků knih, filmů a celého kouzelnického světa.
Součástí letošních oslav budou také speciální fanouškovské aktivity a digitální obsah ze světa Harryho Pottera. Fanoušci po celém světě se mohou zapojit prostřednictvím vlastních oslav, filmových maratonů nebo sdílením svých vzpomínek na sociálních sítích s hashtagem #BackToHogwarts.