Havel, Werich, Holan a další. Na diváky v nadcházející divadelní sezóně čekají známé tváře

PRAHA Už podzim slibuje několik událostí jako například Havlovu Žebráckou operu, kterou v Městských divadlech pražských režíruje David Radok, nebo původní českou hru Hadry, kosti, kůže o Janu Werichovi a Vladimíru Holanovi.

Divadla již vesměs ohlásila své plány, a i když se nikde nechystají závratné změny ve směřování a všechny personální změny už jsou známé, je dost lákadel v podobě nových inscenací. V listopadu také divadla oslaví 30. výročí „sametu“ a k němu se také chystají různé projekty, ostatně na 16. 11. je naplánovaná Noc divadel.

Divadla se také vracejí ke hrám Václava Havla. A David Radok, který v MDP právě připravuje Žebráckou operu, se zase po delší pauze vrací k činohře, je i autorem scénografie pro novou inscenaci. Do role Macheathe obsadil Martina Donutila, Peachuma hraje Jan Vlasák a jeho ženu Eva Salzmannová. MDP jde pod vedením Michala Dočekala do druhé sezony a se zajímavou dramaturgií – v plánu je například Vojna a mír v šéfovské režii. Na scéně Divadla Komedie se chystá premiéra Grillparzerovy hry Sláva a pád krále Otokara. Tu nedávno ve Vídni proslavil Dušan D. Pařízek, v Praze ji režíruje Michal Hába. Po Novém roce je připravena například Jiráskova Husitská trilogie a společný projekt s divadlem v německém Augsburgu, Haškův Švejk/Schwejk v režii Armina Petrase.

S premiérou Žebrácké opery ovšem MDP předběhne Městské divadlo v Brně, kde ji nastudovala Hana Burešová. Premiéra bude už 14. září a jako stěžejní trojice se představí Petr Štěpán, Jan Mazák a Markéta Sedláčková. Dalšího Havla – jeho poslední hru Odcházení – chystají v Národním divadle moravskoslezském, uvede ji šéf tamější činohry Vojtěch Štěpánek.

Staronové logo Zábradlí a nerovnost v Ústí

Divadlo Na Zábradlí kromě titulů nové sezony ohlásilo i změnu loga a vrací se k osvědčené značce Libora Fáry ze 60. let, údajně jde o redesign, který vytvořilo Studio Najbrt. Cílem nového vizuálního stylu „je adekvátně reflektovat sebevědomý a výrazný repertoár a styl divadla“, jak zní vysvětlení. První premiérou sezony budou Krátké rozhovory s odpornými muži tvůrčího tandemu Kristýna Jankovcová a Adam Svozil, podle knihy D. F. Wallace. Dramatizaci románu Josepha Conrada Tajný agent nastuduje David Jařab a v divadle bude režírovat i Jan Prušinovský. Sezonu zakončí jevištní zpracování románu Honoré de Balzaca Ztracené iluze v režii Jana Mikuláška.

Letošní sezona je také první sezonou Martina Františáka coby nového uměleckého šéfa Švandova divadla. Vedle hry Pavla Jurdy o Werichovi a Holanovi s Lubošem Veselým a Miroslavem Hanušem nastuduje dramatizaci románu Na Větrné hůrce. Mladý režisér Jan Holec uvede na Smíchově Fassbinderova Kočkožrouta a Jiří Pokorný divadelní adaptaci černé komedie Adamova jablka.

Nezávislé Divadlo X10, dnes sídlící na Národní třídě, hostí už nyní v září novou inscenaci Jana Nebeského a Lucie Trmíkové s hudbou Martina Dohnala. Zlý sen vznikl podle románů Georgese Bernanose a pojednává „o třech ztracencích, knězi a ďáblu v bludišti snů a nudy“. Další pražská studiová scéna Venuše ve Švehlovce otevírá nový prostor s názvem 464 °C, což má být teplota planety Venuše. Údajně jde o místo, kde se mísí atmosféra klubového Berlína, Kubrickových filmů a školní jídelny a nachází se v bývalé menze. Poprvé zde zazní Poulencova opera Lidský hlas v provedení Run OpeRun. Dramaturgie ústeckého Činoherního studia si jako téma sezony stanovila nerovnost. V tomto duchu také vybírala tituly – první premiérou bude Hessův Stepní vlk v režii Davida Šiktance, dále Jiří Pokorný nastuduje Sluhu dvou pánů. V režii Tomáše Loužného vznikne inscenace Funny Games na motivy Hanekeho filmu a sezonu uzavře Sofoklova Antigona s podtitulem Fuck You, Daddy v režii Dodo Gombára.

V brzkém podzimu také startují dva tradiční festivaly nezávislé scény. Nejdřív to bude ... next Wave/příští vlna… (17.– 28. 9.), jejíž letošní ročník se v souvislosti s výročím listopadu 1989 bude věnovat hlavně politickému divadlu. A pak přehlídka 4+4 dny v pohybu, která se koná od 4. do 12. 10.

Činohra Národního divadla již dříve ohlásila nové akvizice souboru. Vrací se Zuzana Stivínová, která byla v ND v letech 1994–2000. Dále přicházejí Anna Fialová, Robert Mikluš a Petr Vančura. První premiérou činohry bude Oběd u Wittgensteina Thomase Bernharda v režii Daniela Špinara. Titul je v Česku známý jako Ritter, Dene Vosse, inscenaci na Zábradlí nastudoval J. A. Pitínský. Do konce roku je ještě plánovaný Sofoklův Král Oidipus v režii Jana Friče.

V Národním divadle v Brně chystá Martin Glaser hru amerického dramatika Dough Wrighta Pera markýze de Sade, další novinku, Mayenburgův Mars, režíruje Natálie Deáková. Očekávaná jistě bude i nová hra Martina McDonagha Velmi, velmi, velmi temný příběh a nové nastudování Steigerwaldových Dobových tanců.