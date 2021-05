HBO začala točit předchůdce Hry o trůny. Na prvních snímcích představila hlavní postavy

ZÁPADOZEMÍ Fanoušci seriálového hitu Hra o trůny se brzy mohou těšit na návrat do Západozemí. Seriál Rod draka (House of the Dragon) bude mapovat historii Targaryenů, prastarého rodu schopného osedlat létající ještěry. Na obrazovky se podívá někdy v roce 2022. HBO chystá nejméně ještě další dvě díla podle předlohy spisovatele G. R. R. Martina.