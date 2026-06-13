Nejen Škopková ze Slunce, seno. V jakých rolích zářila Helena Růžičková, která by slavila 90 let

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  13:00
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Helena Růžičková by 13. června oslavila 90 let. Legendární herečka natočila stovky filmů a úspěchy slavila i na jevišti. Do paměti diváků se asi nejvíce zapsala rolí hubaté Škopkové z komedií Zdeňka Trošky Slunce, seno... Zářila i jako Heduš v trilogii o Homolkových. Hranice komediálních rolích překročila v roli Anny Urbanové z Vlaku dětství a naděje či jako vězenkyně Helga v seriálu Přítelkyně z domu smutku. Známé role Heleny Růžičkové si připomeňte v naší galerii.
Oblíbený pohádkový záporák etnologa Otčenáška? „Já mám rád v Princezně Jasněnce... Jan Skopeček a Helena Růžičková v seriálu Hříšní lidé města pražského (1969) Helena Růžičková a Vladimír Menšík ve filmu Pane, vy jste vdova! (1970) Helena Růžičková coby Droběna v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973) Helena Růžičková a Pavel Kikinčuk ve filmu Slunce, seno, jahody (1983) Dívka na koštěti - Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helena Růžičková (1971) Ivana Chýlková a Helena Růžičková v seriálu Přítelkyně z domu smutku (1992) Žaneta Fuchsová a Helena Růžičková v seriálu Vlak dětství a naděje (1985) „Tahle fotka je z natáčení Babičky, kde jsem hrála Mančinku. Moje filmová... Helena Růžičková v seriálu O zvířatech a lidech (1994) František Husák, Josef Šebánek, Marie Motlová, Helena Růžičková ve filmu Martin Šotola a Helena Růžičková ve filmu Slunce, seno, jahody (1983)

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