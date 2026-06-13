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13. června 2026 13:00
Helena Růžičková by 13. června oslavila 90 let. Legendární herečka natočila stovky filmů a úspěchy slavila i na jevišti. Do paměti diváků se asi nejvíce zapsala rolí hubaté Škopkové z komedií Zdeňka Trošky Slunce, seno... Zářila i jako Heduš v trilogii o Homolkových. Hranice komediálních rolích překročila v roli Anny Urbanové z Vlaku dětství a naděje či jako vězenkyně Helga v seriálu Přítelkyně z domu smutku. Známé role Heleny Růžičkové si připomeňte v naší galerii.