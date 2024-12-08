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Helena Růžičková by 13. června oslavila 90 let. Legendární herečka natočila stovky filmů a úspěchy slavila i na jevišti. Do paměti diváků se asi nejvíce zapsala rolí hubaté Škopkové z komedií Zdeňka Trošky Slunce, seno... Zářila i jako Heduš v trilogii o Homolkových. Hranice komediálních rolích překročila v roli Anny Urbanové z Vlaku dětství a naděje či jako vězenkyně Helga v seriálu Přítelkyně z domu smutku. Známé role Heleny Růžičkové si připomeňte v naší galerii. Na snímku jako Droběna v pohádce Tři oříšky pro Popelku.
Autor: © Filmové studio Barrandov / DEFA
Helena Růžičková a Yvetta Blanarovičová v pohádce O princezně Jasněnce a létajícím ševci (1987).
Autor: Pressdata
Helena Růžičková a Jan Skopeček v seriálu Hříšní lidé města pražského (1969)
Autor: © Česká televize / Jindřich Panáček
Dívka na koštěti (1971). Helena Růžičková spolu s Petrou Černockou a Janem Hrušínským.
Autor: Profimedia.cz
Helena Růžičková jako maminka ve filmové Babičce.
Autor: archiv Muzea Boženy Němcové
Helena Růžičková jako Helga v seriálu Přítelkyně z domu smutku (1992)
Autor: © Česká televize
Helena Růžičková a Pavel Kikinčuk ve filmu Slunce, seno, jahody (1983)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Helena Růžičková a Žaneta Fuchsová v seriálu Vlak dětství a naděje (1985)
Autor: © Česká televize / Miloslav Mirvald
Helena Růžičková a Vladimír Menšík ve filmu Pane, vy jste vdova! (1970)
Autor: Filmové studio Barrandov
Helena Růžičková v seriálu O zvířatech a lidech (1994)
Autor: © Česká televize
František Husák, Josef Šebánek, Marie Motlová, Helena Růžičková ve filmu „Ecce Homo Homolka“.
Autor: ČTK
Martin Šotola a Helena Růžičková ve filmu Slunce, seno, jahody (1983)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Helena Růžičková, Karel Effa, Iva Janžurová, Jiří Sovák a Jana Brejchová ve filmu Zabil jsem Einsteina, pánové... (1969)
Autor: © Filmové studio Barrandov / Jaromír Komárek
Helena Růžičková, Stella Zázvorková a Laďka Kozderková v pořadu Silvestr hravý a dravý (1978)
Autor: © Česká televize / Jiřina Cinybulková
Helena Růžičková, Dagmar Havlová (ještě coby Veškrnová), Eugen Jegorov, Jana Švandová a Jiří Havel v seriálu Návštěvníci (1983)
Autor: © Česká televize / Miloš Schmiedberger
Erna Červená a Helena Růžičková ve filmu Slunce, seno, jahody (1983)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Helena Růžičková a Jiřina Bohdalová v seriálu Přítelkyně z domu smutku (1992)
Autor: © Česká televize
František Husák, Petr Forman, Matěj Forman, Josef Šebánek, Helena Růžičková a Marie Motlová ve filmu Homolka a tobolka (1972)
Autor: © Filmové studio Barrandov / Jaromír Komárek
Erna Červená a Helena Růžičková ve filmu Slunce, seno, jahody (1983)
Autor: © Filmové studio Barrandov
Zdena Hadrbolcová a Helena Růžičková v seriálu Přítelkyně z domu smutku (1992)
Autor: © Česká televize