Náhle zemřela zpěvačka Helena Zeťová, někdejší člence Black Milk bylo 44

„Záchranka už nepomohla, čekají jen na pohřební službu,“ prozradil deníku svědek přímo z místa tragédie. Zlínská policie agentuře ČTK bez uvedení jména řekla, že vyšetřuje úmrtí čtyřiačtyřicetileté ženy v obci Prostřední Bečva na Vsetínsku.

„V současné době můžu pouze potvrdit, že jsme dopoledne přijali oznámení o úmrtí čtyřiačtyřicetileté ženy, jejíž tělo bylo nalezeno u jednoho z domů v obci Prostřední Bečva. Vyšetřování je na samém počátku. Okolnostmi, které předcházely úmrtí, se nyní zabývají kriminalisté,“ řekl policejní mluvčí Petr Jaroš.

„Jako otec jsme hluboce zasažen nejen ztrátou mé milované dcery, ale i způsobem, jakým je její odchod prezentován ve veřejném prostoru. V této těžké době, kdy se naše rodina snaží vyrovnat s touto nepochopitelnou tragédií, nás ještě více zraňuje zveřejňování spekulací a informací o okolnostech její smrti, včetně nepotvrzených zpráv o sebevraždě,“ napsal v sms zaslané v pátek večer ČTK Josef Zeť.

„Apeluji proto na média i veřejnost, aby v této chvíli respektovaly naše soukromí a umožnily nám důstojně truchlit. Zároveň prosím všechny, aby si uvědomili, jak bolestivé je pro rodinu a blízké číst nebo poslouchat neověřené informace, které tuto bolest ještě prohlubují,“ dodal.

„Pro mě je to obrovský šok, dověděla jsem se to před půl hodinou,“ uvedla pro iDNES.cz Tereza Kerndlová. „Období s Black Milk považuju za to umělecky nejsilnější v mé pěvecké kariéře a s Helenou jsme společně vystupovaly na koncertech Leoše Mareše. Ať už mezi námi v minulosti s Helenou bylo cokoliv, nedávno jsme si to všechno vyříkaly,“ dodala viditelně pohnutá zpěvačka.

20. prosince 2024

„Helena Zeťová, pro mě Helu... Člověk, se kterým jsem strávila šest let života, ještě společně s Terezou Kerndlovou. Nádherná ženská s valašskou tvrdou slupkou, pod kterou se skrývala ta nejkřehčí duše a velké srdce. Zpěvačka, milující hudbu každou buňkou svého těla a pro mě s nejlepší barvou hlasu v Česku. Jsem naprosto zničená zprávou o tvém odchodu, Helu. Celé rodině přeju sílu a vyjadřuju upřímnou soustrast. Tohle se nemělo stát,“ okomentovala emotivně zpěvaččin odchod její další pěvecká kolegyně z Black Milk, Tereza Černochová.

Helena Zeťová, rodačka z Valašského Meziříčí, se věnovala hudbě odmala, v patnácti odešla z domova a koncertovala s rockovou skupinou. V začátcích kariéry taktéž vystupovala po barech na španělském ostrově Lanzarote.

Dívčí skupinu Black Milk dala dohromady na jaře roku 2001 s Terezou Černochovou a Terezou Kerndlovou poté, co se zpěvačky potkaly na natáčení pro TV Nova. Skupina zaujala nejen energickým popem s nádechem r’n’b (rhythm and blues), ale i zjevem a skutečností, že všechny tři dívky měly rodinné vazby na známé hudebníky. Zatímco Černochová a Kerndlová jsou přímo dcerami známých zpěváků (Karla Černocha a Ladi Kerndla), Zeťové nevlastní otec byl zpěvák a skladatel Lešek Semelka.

Debutové album pojmenované Modrej dým vyšlo v roce 2002 a kapele vysloužilo Českého slavíka za objev roku. O rok později následovalo album Sedmkrát. Trio Black Milk ukončilo činnost v roce 2005 a všechny tři zpěvačky dál pokračovaly sólově.

Zeťová tak následně vydala tři desky, přičemž tou poslední bylo album Consequences z roku 2020. Její sólová práce ji taktéž vynesla ocenění v populární anketě: brala Slavíka jako Skokan roku 2005. Část svého života strávila v Řecku, kde taktéž chtěla vydat album pro tamní posluchače. Poslední roky žila v místě svého rodiště a údajně plánovala comeback.