Herbie Hancock se vrátí v listopadu, zahraje v novém sále O2 Universum

Jeden z nejslavnějších hudebníků světa, zdaleka ne jen jazzový klávesista a skladatel Herbie Hancock, vystoupí 9. listopadu v Praze. Dějištěm jeho koncertu bude multifunkční centrum O2 Universum, které se bude otevírat letos v létě.

„Vstupenky na koncert se budou prodávat v síti Ticketmaster od 24. května v cenách od 1290 do 2490 korun,“ sdělil za pořádající agenturu Live Nation Petr Novák.

Herbie Hancock v současné době pracuje na novém albu, které bude jeho prvním studiovým počinem od roku 2010. Z dosavadních informací ke koncertu zatím nevyplývá, kteří další hudebníci se na něm podílejí, ani to, zda budou protagonistu titíž hráči doprovázet na pražském koncertě.

Legendární pianista a skladatel je nedílnou součástí jazzových dějin již od roku 1960. Jako člen jedné z nejvlivnějších jazzových kapel historie, druhého kvinteta Milese Davise, se Hancock stal jedním z průkopníků jazzové avantgardy.

Jeho nahrávky ze 70. let (mj. s kapelou Headhunters) kombinovaly elektrický jazz, funk a rock do netradičního a neopakovatelného stylu, který dodnes ovlivňuje soudobou hudbu. Album Future Shock z osmdesátých let předznamenalo Hancockův vpád na území elektronické taneční hudby a nabídlo hned několik hitů včetně skladby Rockit.

Ve stejném období pokračoval ve spolupráci s akustickou kapelou VSOP, která zahrnovala spoluhráče z kapely Milese Davise, Wayna Shortera, Rona Cartera a Tonyho Williamse.

Hancock získal Oscara za hudbu k filmu Round Midnight a čtrnáct cen Grammy, včetně té nejzásadnější za album roku pro nahrávku River: The Joni Letters a dvou cen Grammy v roce 2011 za CD Imagine Project. Mnohé jeho skladby včetně Canteloupe Island, Maiden Voyage, Watermelon Man a Chameleon se staly dnes již legendárními a zásadně ovlivnily řadu stylů moderní hudby.