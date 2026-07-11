Festival film uvádí v sekci Po zavíračce. „Jsme poprvé v České republice a je to jízda,“ řekl Bacon sálu zaplněnému do posledního místa. Společně se svou ženou si potom získali zcela naplněný Velký sál, když z papírku přečetli lámanou, ale vlastně velice obstojnou češtinou: „Dofame – že si – zamilujetě – film... stejne, jako-my milujeme naši rodynu... dýýýkyyy!“
Film je příběhem rodiny Smithových, která tráví společný čas při natáčení ne zrovna úspěšných hororových filmů. Pro rodiče Jacka (Bacon) a Ellen (Sedgwicková) je natáčení ale jediný čas, kdy se jim podaří mít celou rodinu pohromadě. Natáčení jednoho z rodinných filmů ale zkomplikuje nález skutečné mrtvoly, a horor se začne přelévat z filmu i do reality, popsali tvůrci děj. Film kombinuje vícero žánrů a ve světové premiéře byl uveden letos v březnu na festivalu SXSW v Texasu.
Kevin Bacon před dvěma dny oslavil osmašedesáté narozeniny, na červeném koberci před uvedením filmu jej proto moderátorka Monika Zavřelová uvítala sborovým: „Happy birthday.“ Bacon i jeho rodina se pak poctivě podepisovali fanouškům a dlouze odpovídali novinářům ve foyer Thermalu.
K nejvýraznějším Baconovým rolím patří padouch ve vodáckém thrilleru Divoká řeka a jeden ze tří členů posádky Apolla 13 ve stejnojmenném snímku s Tomem Hanksem v hlavní roli. Bacon získal v roce 2010 Zlatý globus za roli podplukovníka Michaela Strobla ve filmu Poslední cesta.
Ve filmu herec debutoval v roce 1978 menší rolí v kultovní studentské taškařici Zvěřinec časopisu National Lampoon. V roce 1996 debutoval i jako režisér. Původně televizní snímek Ztracená Chase, v němž si mimo jiné zahrála jeho manželka Sedgwicková, se nakonec promítal i v kinech. Byl uveden na festivalech Sundance a v Torontu a získal tři nominace na Zlatý glóbus.
Kevin Bacon, který působí také v divadle a televizi, tvoří se svým starším bratrem Michaelem i úspěšnou country folkovou skupinu The Bacon Brothers.
Snímek Rodinný film mohou diváci vidět v Karlových Varech znovu, a to v sobotu 11. července, kdy jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu končí. Promítání v Malém sále hotelu Thermal začne ve 23:59 a bude tak posledním letošního ročníku festivalu.