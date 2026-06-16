Hollywoodem kdysi milovaný, nyní zatracovaný. Kevin Spacey míří do Prahy

Za akcí stojí ukrajinská agentura Karabas.cz, podle které Kevin Spacey (tedy představitel Franka Underwooda z oblíbeného seriálu Domek z karet) vystoupí na pražském Žofíně s nadčasovými klasickými skladbami z Great American Songbook.
Pořádající agentura slibuje návštěvníkům hudební zážitek plný jazzových melodií, osobního vyprávění a vizuálních prvků, které se snoubí do „plynulého divadelního zážitku“.
Kdo však zatouží prožít večer ve společnosti dvojnásobného držitele Oscara za filmy Americká krása (2000) a Obvyklí podezřelí (1996), bude muset sáhnout poměrně hluboko do kapsy. Vstupenky do Žofínského paláce na 2. prosince se pohybují mezi 5 900 a 9 900 korun.
Americký sen i drsný pád
Kevin Spacey se dlouhou dobu řadil k opěvovaným hollywoodským stálicím. Přítrž tomu učinil skandál z října 2017, kdy ho kolega Anthony Rapp obvinil z nevhodného sexuálního chování, ke kterému podle obžaloby došlo ve druhé polovině 80. let. Tedy v době, kdy byl Rapp nezletilý.
Během následujících týdnů se k prvotnímu obvinění přidali i další lidé, proti nimž vedl herec následně občanskoprávní spory. Přestože ho nakonec soudy obvinění zprostily, kauza znatelně poškodila jak jeho kariéru, tak existenční fungování.
Kvůli soudem nařízenému finančnímu vyrovnání, tučným částkám utracených za právníky i omezenému přístupu k práci se herec ocitl ve finanční krizi a jeho baltimorský dům propadl exekuci.
O té doby Kevin Spacey podle svého vyjádření skládá hlavu po hotelích a ubytovnách. Sám se v této souvislosti označil za bezdomovce. Za svůj výrok se však následně omluvil.